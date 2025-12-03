Alerta sanitaria: el ministro constató un 70% más de demanda en Salud Pública y el hospital de Orán está “saturado”

La provincia de Salta se enfrenta a una presión sanitaria creciente, evidenciada de manera dramática en el Hospital San Vicente de Paul de Orán. En una visita sin previo aviso realizada durante la noche, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, constató en primera persona la máxima capacidad operativa de la guardia, la cual registra un incremento del 70% en la cantidad de atenciones diarias.

Este fenómeno, lejos de ser un pico aislado, se consolidó como una tendencia preocupante. El propio ministro explicó que la alta afluencia de ciudadanos se debe, en gran medida, a la migración de pacientes con obra social que eligen el sistema estatal frente a sus prestadores privados, saturando los recursos públicos y poniendo a prueba la capacidad de respuesta hospitalaria. “Estamos absorbiendo una enorme demanda. El servicio está colmado”, sentenció Mangione, al tiempo que pidió comprensión a la comunidad y aseguró que la atención se mantiene garantizada para todos los habitantes de la región.

El desafío de la alta complejidad

El recorrido no solo sirvió para tomarle el pulso a la emergencia, sino también para poner en valor la dedicación y el avance científico-técnico del equipo de salud de Orán. Mangione destacó la calidad humana y la intensidad del trabajo del personal, expresando su orgullo por la labor que se realiza en el nosocomio.

Un ejemplo elocuente de la evolución del hospital es la alta complejidad quirúrgica que hoy se resuelve in situ, evitando derivaciones costosas y riesgosas a la capital. El ministro resaltó el caso de Rodolfo Sotelo Flores, un paciente proveniente de Colonia Santa Rosa que fue exitosamente intervenido de una hernia umbilical gigante.

La cirugía, a cargo del Dr. Marcelo Morizzio, requirió la aplicación de la técnica de Goñi Moreno. Este procedimiento, de alta especialización, demandó un proceso de insuflación progresiva del abdomen durante 18 días para preparar al paciente para la intervención. El éxito fue tal, que el señor Sotelo Flores recibió el alta a solo 72 horas del posoperatorio, un tiempo de recuperación extraordinariamente corto para una cirugía de esa envergadura, lo que subraya la excelencia de los profesionales oranenses.

Gestión "sin filtros" y el compromiso con la realidad

Al concluir su fiscalización nocturna, el titular de la cartera sanitaria ratificó su método de gestión directa. La elección de una visita no anunciada fue deliberada: "Es mi forma de trabajar. No avisé que venía porque quería ver la realidad sin filtros", explicó, marcando un estilo que busca confrontar la situación real de los hospitales sin preparativos especiales.

Mangione enfatizó que esta práctica no será una excepción, sino la regla: “Voy a seguir recorriendo los establecimientos en cualquier momento”. El departamento Orán es la puerta de entrada de muchas problemáticas de salud del norte argentino. La saturación actual evidencia que el desafío no es solo de infraestructura, sino de gestión eficiente.