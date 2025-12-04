Manu Ginóbili abrió su memoria: del murciélago en la NBA al legado imborrable de su padre

Después de un largo tiempo, la leyenda del básquet argentino, Emanuel Ginóbili, volvió a tener contacto con las cámaras y habló de dos cuestiones que generaron un impacto importante en su brillante carrera en la compleja NBA.

En la entrevista con Leonardo César Montero, Manu recordó el día que atrapó un murciélago en el medio de un partido con los San Antonio Spurs. “Me dio muchísima credibilidad con los Sub-12... para los Sub-12 no importa que haya salido campeón, no hay título que yo agarrando al murciélago (entre risas y con la fotografía en su mano)”, manifestó el bahiense.

Ginóbili manifestó: “pasaron casi 25 años de esto... después me acuerdo del coyote vestido de Batman tratando de agarrar al murciélago. Ese día había dos o tres, pasaban rasante porque no se si absorben agua o transpiración del parquet y bajaban... se suspendió el partido varias veces, cuando me pasó cerca, tiré un manotazo y lo agarré”.

En el final de la anécdota, el “hombre volador argentino”, apodado de esta forma por los comentaristas y relatores de la NBA por su impresionante capacidad adentro de la cancha, cerró con un dato cómico: “se lo quise dar a uno (el murciélago) y me corrió la mano y me hizo un gesto como diciendo "anda para allá”, estás loco vos”.

Por otra parte, recordó a su padre Jorge “Yuyo” Ginóbili. Con una fotografía en la mano y emoción, Ginóbili dijo: “para mí fue un prócer... lo que hizo en Bahiense es increíble, sacrificó tiempo familiar para entregárselo al club”.

El máximo referente del básquet nacional y la NBA explicó que su padre se había hecho mala sangre, y llevaba a todos los niños a los partidos, tenía una fuerte convicción con los pequeños jugadores que daban sus primeros pasos en las categorías de mini básquet. “Lo dejó todo por el club y la familia”, resaltó.

Además, sumó que “Yuyo”, a pesar de su cargo y deberes en Bahiense del Norte, era un padre “muy presente”. “No era de los que hablaban y te aconsejaba, pero estaba... jamás criticó a un entrenador, nunca me dijo no te pusieron o no te la pasaron; el tipo estaba y eso, ahora que soy papá (entre risas), no es fácil”, cerró Emanuel Ginóbili el recuerdo que quedó de su padre.

En el último tópico de la charla, reveló su opinión sobre su ex compañero de equipo Fabricio Oberto. “Para mí es espectacular tener a un amigo en San Antonio, es un tipo único... dudo que haya otro así “.

El ex Selección argentina explicó: “a veces viene gente random y te dice “que fenómeno es Fabri”, y yo pienso dónde lo conociste, si sos el camarógrafo en Milwaukee y como mierda lo conociste a Fabri y decís que es un buen tipo... es único hablas con el anda en bicicleta, con los que jugas al pádel o un músico y te dicen que es un personaje adorable”.

En el cierre de sus dichos, Ginóbili lanzó una potente declaración sobre su ex compañero en la San Antonio y la Selección: “estaba atento a todo... no era lo mismo un equipo con Fabri que sin Fabri”.