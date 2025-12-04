El Corredor Bioceánico: Una esperanza histórica para el norte de Salta y la integración regional

Una última reunión convocada en la localidad de Embarcación reunió a intendentes y referentes del sector productivo del departamento San Martín con un solo objetivo: sentar presencia para que el departamento norteño no quede fuera de esta mega iniciativa, el corredor bioceánico, una propuesta impulsada en el norte desde hace más de 30 años. Después de varias décadas, el corredor que une el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Salta con los tres puertos de Chile, mirando hacia ese monstruoso mercado que se encuentra atravesando el Pacífico, aparece como una luz de esperanza en el fondo de un camino signado por las desilusiones y las frustraciones para una región que desde hace años busca la verdadera reparación histórica.

La mesa está integrada por representantes del sector comercial y productivo de las localidades sanmartinianas, cuyos intendentes también se reunieron con este mismo fin: ser todos protagonistas de este proyecto impulsado por el gigantesco estado sureño de Brasil, la República del Paraguay y el mismo norte de Chile. En la cabeza de los salteños del norte está la idea de que el corredor bioceánico puede marcar un antes y un después en la vida del interior profundo de Argentina, algo similar a lo que un siglo atrás sucediera con los primeros descubrimientos de petróleo, una industria que hasta la década del '90 fue la principal impulsora del desarrollo económico, social, demográfico, educativo y laboral del norte de Salta.

Varias generaciones detrás de un mismo objetivo

Miguel Nasra fue el pionero que motorizó los primeros viajes de integración entre el norte de Salta y Brasil, demostrando la factibilidad de la construcción del corredor que podría unir los dos océanos en una distancia mucho más acotada que cualquier otro corredor que quisiera planificarse en todo el Cono Sur de América. Nasra solía realizar los viajes por rutas y caminos de tierra que unían Tartagal con el estado de Matto Grosso do Sul, acompañado del ex diputado provincial del PRS Gustavo Rauch Coll y todos aquellos que quisieran acompañarlos en esas travesías que duraban semanas. Los viajes llegaban hasta el sur de Brasil y terminaban en cualquiera de los tres puertos de Chile: Iquique, Mejillones y Antofagasta. Iban munidos de mapas y estudios de factibilidad y, en ese momento, hace 30 años, parecía más bien una aventura de un grupo de gente entrada en años.

Pero hoy el corredor bioceánico aparece como mucho más cercano porque las delegaciones de integración provenientes de Brasil y Paraguay cruzan con frecuencia para reunirse con representantes de la provincia de Jujuy, quienes impulsan que sea el Paso de Jama el utilizado en un futuro más bien cercano por decenas de unidades de transporte que diariamente saquen la producción brasileña, paraguaya y del norte argentino con destino a los puertos de Chile. Por una cuestión de decoro, no lo dicen abiertamente, pero los locales sienten que hay mucho más interés por parte del gobierno de Jujuy que el de Salta; ningún funcionario de la provincia mantuvo reuniones ni se interesó por el tema, y es por eso que las reuniones se realizan en la vecina provincia.

Hoy, uno de los impulsores de la iniciativa transnacional es Diego Ávalos Nasra, nieto del empresario Miguel Nasra, ya fallecido años atrás, acompañado por el mosconense Víctor Caleb Rivero, quien, siendo un adolescente, solía integrar esos viajes hacia el sur de Brasil y el norte de Chile. "Necesitamos el apoyo de todo el sector productivo y de intendentes y legisladores porque no podemos quedar al margen, tenemos que ser protagonistas de este hecho histórico para los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán. No sabemos si el corredor irá por los pasos de Sico o de Jama, pero en todo caso, el norte de Salta es el corazón de este corredor y para eso necesitamos que se terminen con obras de infraestructura como lo están haciendo Brasil y Paraguay. Ese paso internacional entre las dos naciones estará finalizado a mediados de 2026 con la construcción de un puente internacional entre Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, que tiene un avance de más del 80 por ciento. Es una obra monumental", explica Rivero.

Ávalos Nasra, por su parte, no se anima a dimensionar lo que un corredor de características bioceánicas puede tener y que es considerado como una especie de segundo canal de Panamá que unirá las cuatro naciones vecinas. "Lo único que sabemos es que será enorme, pero además sabemos que es una de las últimas oportunidades que tendremos para desarrollarnos y sobrevivir como región. Por eso es que nos urge contar con el apoyo de nuestros legisladores para la concreción de varias obras que necesitamos tener a punto", expresa. Y está en lo cierto: el bioceánico de 3.000 kilómetros de extensión desde el sur de Brasil hasta los puertos chilenos, pasando por el norte de Salta, puede representar algo aún inimaginable porque la nueva infraestructura logística incentivará la puesta en marcha de los más diversos emprendimientos de producción y servicios (ganadería, agricultura, inversiones inmobiliarias, turismo, hotelería) y, según la mirada de brasileños y paraguayos, puede constituir una verdadera revolución económica.

La puesta a punto del aeropuerto de General Mosconi, la pavimentación del tramo de 20 kilómetros de la ruta provincial 54 desde el límite con Paraguay (Misión La Paz) hasta Santa Victoria Este, la reparación del tramo norte de la ruta nacional 34 desde Salvador Mazza hasta el límite con Jujuy, y la colocación de servicios básicos de la zona industrial de General Mosconi son los temas prioritarios. "Se habla de federalismo tanto en la provincia como en la nación, pero federalismo es mirar al interior profundo y que se realicen esas inversiones que hoy, más que nunca, son vitales para estos tres departamentos del norte de Salta, y nunca mejor dicho que ahora. El corredor bioceánico es nuestra esperanza y la de las generaciones futuras, porque no vemos más nada que nos haga soñar con que un futuro promisorio es posible en este norte. Y todos los que nos reunimos, difundimos lo que este proyecto significa y los que pedimos por esas obras prioritarias, tenemos plena convicción en lo que hacemos", explica Caleb Rivero.