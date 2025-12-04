La Mona Jiménez operado, ¿qué le pasó?

Carlos "La Mona" Jiménez fue operado exitosamente este miércoles de una hernia. Según informaron en Telenoche, la cirugía fue planificada con antelación y, según los últimos reportes, el músico presenta una recuperación favorable.

Actualmente, Jiménez se encuentra descansando y siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas para asegurar una correcta evolución.

Antecedentes médicos

La complicación que requirió esta intervención tiene su origen en una cirugía previa que el cantante se realizó en 2023, cuando le extirparon el bazo. Según expertos, las hernias postoperatorias son una complicación frecuente luego de procedimientos como la extracción del bazo.

Una estrella en el escenario antes del descanso

A pesar de su reciente cirugía, La Mona mostró su energía y vigencia en el escenario solo unos días antes. El pasado fin de semana, ofreció un espectacular show en el Estadio Único de La Plata, donde logró entusiasmar a un público multitudinario. En esta presentación, contó con la participación especial de artistas como el Mono de Kapanga y el exfutbolista Carlitos Tévez.

Mientras se recupera y sigue las indicaciones médicas, sus seguidores esperan con ansias su pronta vuelta a los escenarios.