Un camión cisterna derramó ácido clorhídrico y obligó a una alerta máxima en Rosario de la Frontera

Rosario de la Frontera se encuentra en alerta máxima luego de que un camión cisterna sufriera un importante derrame de ácido clorhídrico dentro a pocos metros de una estación de servicio ubicada en un punto clave de la ciudad. El incidente, ocurrido alrededor de las 7.30 de la mañana, desencadenó un amplio despliegue de organismos de seguridad y una inmediata evaluación de riesgo para la salud de toda la población de la Ciudad Termal.

La emergencia comenzó a gestarse cuando el chofer de un camión cisterna y personal de la estación de servicio advirtió la intensa emanación de gases y el característico olor fuerte y picante, que rápidamente provocó irritación en los ojos y vías respiratorias. Inmediatamente, se dio aviso de la peligrosa situación.

Bomberos Voluntarios, junto a personal de Defensa Civil, la Policía de Salta y la Municipalidad, acudieron al lugar y tomaron el control de la situación. El foco principal de la intervención fue contener el derrame y neutralizar el producto para evitar una reacción explosiva, uno de los mayores peligros asociados a este tipo de químicos.

Fuentes del operativo confirmaron que la primera medida de contención fue la aplicación de material absorbente y el enfriamiento de la zona. Se indicó que el riesgo no es solo por el contacto directo con el ácido, sino por la formación de vapores altamente corrosivos que se dispersan en el aire.

Alarma en el barrio Ramón Abdala

La preocupación se incrementó debido a las condiciones meteorológicas. Inicialmente, los gases se dispersaban en un sentido, pero el cambio en la dirección del viento comenzó a dirigir la nube tóxica directamente hacia la zona urbana, poniendo en riesgo inminente al cercano barrio Ramón Abdala.

Ante esta situación, las autoridades han emitido una urgente advertencia a los residentes de la Ciudad Termal. Se recomienda a los vecinos mantener las puertas y ventanas cerradas y colocar paños húmedos en las aberturas para filtrar el aire y evitar el ingreso de los vapores irritantes.

"Estaremos en el lugar hasta que la situación esté totalmente normalizada y el riesgo de dispersión haya cesado por completo", señalaron desde Defensa Civil, haciendo hincapié en la coordinación total entre todas las fuerzas intervinientes. La complejidad del trabajo radica en la peligrosidad del compuesto químico, que exige un protocolo de seguridad riguroso para la manipulación y la limpieza final del sitio.

¿Qué es el Ácido clorhídrico?

Para entender la gravedad del incidente, es fundamental conocer las propiedades del compuesto derramado.

El ácido clorhídrico es una solución acuosa del gas cloruro de hidrógeno.

Es uno de los ácidos más fuertes y corrosivos, y por ello es clasificado como material peligroso para el transporte y manejo.