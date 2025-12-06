Baltazar Frezze cerró el año con el grito de campeón en el Argentino de Rally Raid

Si de rally se trata, siempre habrá un salteño entre los mejores. En este caso, Baltazar Frezze Pissoni se consagró campeón de la categoría moto 2 del Campeonato Argentino de Rally-Raid tras completar la exigente última fecha que unió San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se cubrieron más de 1.700 kilómetros de tramos especiales.

El representante de nuestra provincia cerró la temporada sumando 271 puntos para su primer título nacional en una disciplina que conoció en 2016, por ver a los hermanos Kevin y Luciano Benavides corriendo el Rally Dakar de ese año. A partir de ahí nació la pasión del piloto por las pruebas de rally-raid y ya tiene entre sus desafíos correr el Dakar de 2027.

"Fueron cinco etapas muy duras, una de ellas fue la más dura de mi vida con 370 kilómetros de velocidad, estuve nueve horas arriba de la moto, con mucho calor, siete horas de especial y dos de enlace", contó el salteño sobre la exigencia de la última doble fecha del Campeonato Argentino..

"Este es un avance muy importante en mi carrera . Ahora nos toca correr el moto 1. Hubo mucho sacrificio en cada fecha y el premio es ser campeón argentino", señaló Baltazar. En la categoría moto 1 se encuentran los pilotos de mayores experiencia, con mayor números de kilómetros completados en pruebas internacionales.

En tanto, la organización del certamen también reflejó la gran labor que realizó Frezze en la temporada: "A lo largo del año, Baltazar demostró un crecimiento notable: ritmo constante, navegación precisa y una actitud competitiva que lo llevó a destacar en cada una de las fechas. Sobre su RVM Rally 450, supo imponerse entre los mejores de la categoría, consolidando un título muy merecido".

Frezze Pissoni es piloto oficial del equipo RVM Argemtina y conduce una RVM Rally 450 en el certamen nacional, y también en el SARR (South América Rally Race), del que fue subcampeón esta temporada. A diferencia del Campeonato Argentino, en el SARR no esxiste la división entre moto1 y moto2, es una sola categoría que dejó a los dos pilotos del RVM en los primeros puestos, ya que el campeonato latino fue para Joaquín Debeljuh.

"Quiero agradecer a Roberto Martínez, dueño del equipo RVM, a mi familia, a los hermanos Benavides, a Mariano Ibarra y a Edmundo Di Llela, mi psicologo deportivo", agregó el flamante campeón. Luego de los merecidos festejos por los resultados obtenidos en las dos grandes competencias del 2025 llegó el momento de comenzar a pensar en la temporada que se avecina. El primer paso será cumplir una exigente pretemporada para llegar en condiciones óptimas a la primera fecha del SARR 2026.