PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
7 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Belgrano cargas
Narcotráfico en Argentina
Prófugos detenidos
Inseguridad en Salta
Las Mayuatas
Cafayate
Arbol de Navidad
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
Belgrano cargas
Narcotráfico en Argentina
Prófugos detenidos
Inseguridad en Salta
Las Mayuatas
Cafayate
Arbol de Navidad
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Fórmula 1 EN VIVO: el minuto a minuto de la definición del campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri

El Circuito Yas Marina de Abu Dabi será testigo de una apasionante definición.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 10:27
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

10:20

Norris, por ahora campeón

El británico se mantiene en la tercera posición luego de 12 vueltas, resultado necesario para ser campeón.

10:19

Colapinto sube más posiciones, pero sigue con un ritmo muy lento

El argentino avanzó al 17° lugar por las paradas de Hamilton y Albon, ppero está muy lejos de su compañero de equipo en Alpine, que es el francés Pierre Gasly.

10:15

Colapinto sube una posición

El argentino escaló al 19° lugar, luego de la parada en boxes del alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

10:06

¡Empezó la carrera!

Luego de la primera vuelta, Verstappen mantuvo la primera posición, mientras que Piastri superó a Norris y lo relegó al tercer lugar.

10:03

¡Se viene la carrera!

Los pilotos ya dieron la vuelta de formación y se preparan para la carrera del GP de Abu Dabi que definirá al nuevo campeón de Fórmula 1.

09:46

Así largarán en el GP de Abu Dabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Yuki Tsunoda (Red Bull)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Carlos Sainz Jr. (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Kimi Antonelli (Mercedes)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)

09:45

F1: los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones

 

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se definirá este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) pelean por el título.

Verstappen largará desde la pole position, mientras que Norris, que llega como líder del campeonato, comenzará en el segundo lugar y una posición por detrás.__IP__

El inicio de la carrera, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, está programado para las 10 de la mañana (hora de Argentina).

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD