Fórmula 1 EN VIVO: el minuto a minuto de la definición del campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri

10:20

Norris, por ahora campeón

El británico se mantiene en la tercera posición luego de 12 vueltas, resultado necesario para ser campeón.

10:19

Colapinto sube más posiciones, pero sigue con un ritmo muy lento

El argentino avanzó al 17° lugar por las paradas de Hamilton y Albon, ppero está muy lejos de su compañero de equipo en Alpine, que es el francés Pierre Gasly.

10:15

Colapinto sube una posición

El argentino escaló al 19° lugar, luego de la parada en boxes del alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

10:06

¡Empezó la carrera!

Luego de la primera vuelta, Verstappen mantuvo la primera posición, mientras que Piastri superó a Norris y lo relegó al tercer lugar.

10:03

¡Se viene la carrera!

Los pilotos ya dieron la vuelta de formación y se preparan para la carrera del GP de Abu Dabi que definirá al nuevo campeón de Fórmula 1.

09:46

Así largarán en el GP de Abu Dabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Fernando Alonso (Aston Martin)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Yuki Tsunoda (Red Bull)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Carlos Sainz Jr. (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Kimi Antonelli (Mercedes)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Lewis Hamilton (Ferrari)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nico Hulkenberg (Sauber)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Franco Colapinto (Alpine)

09:45

F1: los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se definirá este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) pelean por el título.

Verstappen largará desde la pole position, mientras que Norris, que llega como líder del campeonato, comenzará en el segundo lugar y una posición por detrás.__IP__

El inicio de la carrera, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, está programado para las 10 de la mañana (hora de Argentina).