Fórmula 1 EN VIVO: el minuto a minuto de la definición del campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri

inicia sesión o regístrate.
10:20
Norris, por ahora campeón
El británico se mantiene en la tercera posición luego de 12 vueltas, resultado necesario para ser campeón.
10:19
Colapinto sube más posiciones, pero sigue con un ritmo muy lento
El argentino avanzó al 17° lugar por las paradas de Hamilton y Albon, ppero está muy lejos de su compañero de equipo en Alpine, que es el francés Pierre Gasly.
10:15
Colapinto sube una posición
El argentino escaló al 19° lugar, luego de la parada en boxes del alemán Nico Hulkenberg (Sauber).
10:06
¡Empezó la carrera!
Luego de la primera vuelta, Verstappen mantuvo la primera posición, mientras que Piastri superó a Norris y lo relegó al tercer lugar.
10:03
¡Se viene la carrera!
Los pilotos ya dieron la vuelta de formación y se preparan para la carrera del GP de Abu Dabi que definirá al nuevo campeón de Fórmula 1.
09:46
Así largarán en el GP de Abu Dabi
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Lando Norris (McLaren)
3- Oscar Piastri (McLaren)
4- George Russell (Mercedes)
5- Charles Leclerc (Ferrari)
6- Fernando Alonso (Aston Martin)
7- Gabriel Bortoleto (Sauber)
8- Esteban Ocon (Haas)
9- Isack Hadjar (Racing Bulls)
10- Yuki Tsunoda (Red Bull)
11- Oliver Bearman (Haas)
12- Carlos Sainz Jr. (Williams)
13- Liam Lawson (Racing Bulls)
14- Kimi Antonelli (Mercedes)
15- Lance Stroll (Aston Martin)
16- Lewis Hamilton (Ferrari)
17- Alexander Albon (Williams)
18- Nico Hulkenberg (Sauber)
19- Pierre Gasly (Alpine)
20- Franco Colapinto (Alpine)
09:45
F1: los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones
La temporada 2025 de la Fórmula 1 se definirá este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) pelean por el título.
Verstappen largará desde la pole position, mientras que Norris, que llega como líder del campeonato, comenzará en el segundo lugar y una posición por detrás.__IP__
El inicio de la carrera, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, está programado para las 10 de la mañana (hora de Argentina).