Deportes

VIDEO. Otra vez ganó la violencia en Brasil: hubo incidentes entre la policía en hinchas de Godoy Cruz

Fuentes aseguran que hay dos heridos y al menos cinco detenidos.
Jueves, 14 de agosto de 2025 21:56
Después del partido que terminó 2 a 1 a favor de Atlético Mineiro ante Godoy Cruz en el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, hinchas del tomba protagonizaron graves incidentes con la policía de Belo Horizonte, tomándose a golpes de puños. Hubo cinco detenidos y dos heridos, según indican medios de prensa que estuvieron en el estadio.

La señal de cable ESPN, uno de los canales que transmitieron el encuentro, mostraron parte de los incidentes que se registraron al finalizar el encuentro en la tribuna donde estaban ubicados los visitantes.

No es la primera vez que ocurre. Las últimas veces que equipos argentinos tuvieron que medirse en Brasil, ya sea en Rio de Janeiro, Belo Horizonte o San Pablo, se toparon con peleas contra los policías. Golpes de puños y diferentes agresiones se vieron en las tribunas visitantes. 

 

Temas de la nota

Temas de la nota

