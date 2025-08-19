Cinco títulos para judocas salteños en la Copa Alvear

Un nuevo desafío afrontaron los judocas salteños al competir el pasado sábado en el tercer torneo interprovincial Copa Alvear en San Miguel de Tucumán. La competencia fue organizada por el sensei Víctor González y el Alvear Gym de la mencionada ciudad.

Más de 450 judocas se dieron cita en la capital del Jardín de la República para competir en diferentes categorías de edad y peso. Entre ellos estuvieron quienes representaron a la Federación Salteña de Judo y cinco se coronaron campeones.

Augusto Palavecino se impuso en la divisional Sub-15 de juveniles hasta 48 kilos. Oriana Castelli también alcanzó el primer puesto, pero en Sub-13 (más de 53 kilos), mientras que Farid Nasser fue campeón en menos de 53 kilos en Sub-15. En tanto, Braian Pérez fue campeón en cadetes graduados (-55 kilos) y Delfina Parra se coronó en cadetes graduados (-63 kilos).

Los subcampeones y ganadores de medallas de plata fueron: Camilo Burgos, juveniles Sub-13 +52kg; Brenda Ortega, juveniles Sub-15 -64kg; Thiago González, cadetes graduados -81kg; Máximo Mena, cadetes graduados +90kg; y Delfina Parra, seniors -63kg.

Los de bronce



La cosecha salteña también incluyó tres medallistas de bronce: Giovanni Callegari fue tercero en kiu novicios -73kg, Ignacio Váldez resultó tercero en cadetes graduados -55kg y Maximiliano Farfán en seniors -81kg.