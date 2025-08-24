Jeremías Olmedo defendió su lugar y clasificó a la Copa de Oro del TC

El piloto salteño Jeremías Olmedo vivió un fin de semana cargado de emociones en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, escenario de la 10ª fecha del Turismo Carretera y cierre de la etapa regular del campeonato 2025.

Tras superar una serie complicada en la que terminó 9º y una final dramática en la que todo se definió en los últimos giros, el oriundo de Rosario de la Frontera logró meterse entre los 12 clasificados a la Copa de Oro en su temporada debut en la categoría más importante del automovilismo argentino.

Olmedo largó este domingo desde el puesto 26, pero en la segunda vuelta un toque y posterior despiste dejaron su Ford Mustang del Moriatis Competición golpeado y con partes desprendidas. Todo indicaba que debía abandonar, sin embargo, volvió rápidamente a pista, aunque relegado al 39º lugar.

Foto: Damián Barischpolski

Desde allí comenzó una remontada paciente e inteligente, avanzando posiciones en un circuito que no suele ofrecer demasiadas oportunidades de sobrepaso. El objetivo era claro: mantenerse dentro de los 30 mejores para conservar las chances de ingresar a la Copa de Oro. Con el correr de las vueltas, el salteño se afianzó en el pelotón y, pese a las dificultades de su auto, logró avanzar.

Las miradas estaban puestos en la lucha entre Matías Rossi y Jere Olmedo, ya que eran quienes pugnaban por la última clasificación al play-off. En la vuelta 20 ingresó el auto de seguridad y todo cambió. En el relanzamiento, varios despistes generaron un reordenamiento de posiciones que Olmedo aprovechó con inteligencia.

Con una estrategia firme y mucha concentración se ubicó finalmente 26º al caer la bandera a cuadros, resultado suficiente para asegurarse el 12º puesto del campeonato con 176 puntos.

Foto: Damián Barischpolski

"Fue una final muy difícil, con un toque al inicio que nos complicó mucho. El auto quedó golpeado, pero nunca bajamos los brazos. Sabíamos que lo importante era sumar y meternos en la Copa de Oro, y lo logramos. Esto es mérito de todo el equipo Moriatis Competición, de mi familia, sponsors y de la gente que siempre me acompaña. Estoy muy feliz de entrar en los play-offs en mi primer año en el TC. Ahora comienza un nuevo campeonato", expresó Olmedo, visiblemente emocionado tras la carrera.

Los doce clasificados

Los clasificados a la Copa de Oro: Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco, Agustín Canapino, Germán Todino, Valentín Aguirre, Otto Fritzler, Santiago Mangoni, Christian Ledesma, Mariano Werner y Jeremías Olmedo.

La próxima cita del Turismo Carretera será el 14 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde se disputará la primera fecha de la Copa de Oro, instancia decisiva que consagrará al campeón 2025.

Triunfo de Canapino

El piloto Agustín Canapino, a bordo del Chevrolet Camaro, consiguió un gran triunfo en el Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la décima fecha del Turismo Carretera.

Christian Ledesma (Chevrolet) y Marcelo Agrelo (Toyota) completaron el podio, mientras en el cuarto lugar se ubicó Juan Manuel Trucco (Dodge) y la quinta posición fue para Mariano Werner (Ford).