El presidente de Gimnasia (J) confirmó que no habrá hinchas de Central Norte y picanteó: "Ustedes se pelean para ser nuestro clásico"

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, encendió la previa del esperado partido del domingo contra Central Norte por la 29ª fecha de la Primera Nacional, con una serie de declaraciones picantes que resonaron con fuerza en la capital salteña.

Con el duelo en la mira, y ante la imposibilidad de que los hinchas del cuervo asistan al estadio 23 de Agosto, Morales no dudó en abordar la rivalidad y la histórica relación entre ambos clubes, reforzando la idea de que el verdadero clásico del "lobo" jujeño es Juventud Antoniana.

Morales, hermano del exgobernador jujeño Gerardo Morales, fue directo al referirse a la ausencia de hinchas visitantes el domingo en la vecina provincia, una medida que ya se había aplicado en el encuentro de ida en Salta (triunfo del lobo jujeño por 2 a 1 en el Martearena). "Es sin hinchas visitantes, igual que el partido en Salta. Las mismas condiciones", afirmó en diálogo con el programa deportivo Área Chica que se emite por Radio Salta.

El debate del clásico

El presidente jujeño no esquivó la polémica sobre la verdadera rivalidad de su club y defendió que el clásico histórico de Gimnasia es Juventud Antoniana, basándose en la cantidad de enfrentamientos a lo largo del tiempo. "El clásico de Gimnasia de Jujuy es Juventud, la historia lo dice, jugó más veces con Juventud que con el resto", sentenció.

"La vez pasada se enojaron en Central Norte, porque dije que Central Norte no era clásico", recordó.

Luego hizo mención a la rivalidad entre las dos provincias Salta y Jujuy, y volvió a picantear: "E problema lo tienen ustedes allá. Lo digo en el buen sentido. Ustedes están peleando para ver quién es el clásico nuestro. Gimnasia de Jujuy es el grande de la categoría y ahí están ustedes tratando de llegar".

Trabajar juntos

A pesar del tono confrontativo, Morales también hizo un llamado a la unidad, instando a salteños y jujeños a potenciar el fútbol de la región. Reconoció la importancia de que Salta tenga dos equipos en el Nacional B y expresó un "sana envidia" por la situación.

"Me alegra muchísimo que tengan hoy dos equipos en el Nacional B y me gustaría que otro equipo jujeño pueda estar en el Nacional B. Me encantaría que Zapla llegue, que Talleres de Perico llegue", añadió.

"En el folclore del fútbol, está bien, discutamos, nos riamos y nos carguemos. Pero no podemos perder de vista, primero que el fútbol, que es un deporte. Nada más que eso, no se nos va la vida con esto... Entonces tenemos que trabajar en conjunto, salteños y jujeños, dejarnos de joder y potenciar el fútbol de la región", señaló.

Expectativas para el domingo

De cara al encuentro del domingo, Morales elogió a su rival, pero con la confianza de que su equipo saldrá victorioso. "Vamos a jugar contra un gran rival, Central es un gran rival", admitió. Sin embargo, aseguró que Gimnasia tiene los argumentos para ganar y pronosticó una "fiesta el domingo". "Creo que tenemos los argumentos suficientes como para ganarle a Central Norte. Y Central y Norte ha demostrado el sábado contra Gimnasia Mendoza que tiene argumentos válidos futbolísticos para ganar", analizó.

"Es un torneo durísimo, muy difícil, muy parejo en donde acá cualquiera le gana a cualquiera. En esa paridad me parece que que Gimnasia tiene como un plus", reafirmó.

