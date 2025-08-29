Cómo le fue a Kevin Benavides en su primera etapa a bordo de un UTV

La quinta y sexta fecha del Campeonato Argentino de rally raid ya se disputa en San Juan con la inclusión de Kevin Benavides por primera vez en cuatro ruedas: el dos veces ganador del Dakar dejó la moto y apunta a su nueva categoría. ¿Cómo le fue en la primera etapa?

Según indica la página oficial de Canav, con su exmecánico y asistente personal Tomás Acedo, el mayor de los hermanos Benavides finalizó séptimo en la etapa 1 en la categoría T3.1 de UTV que tuvo un total de 80 kilómetros, aunque el resultado es anecdótico y fue el propio vencedor del Dakar en 2021 y 2023 quien lo aclaró a El Tribuno antes de competir: "Es una buena oportunidad para probar un poco todo lo que estuve haciendo, pero tampoco voy con el objetivo de ningún resultado".

El sábado se correrán dos etapas y el domingo la última, pero para Benavides y Acedo el trabajo continuará hasta el lunes, día en que probarán otro vehículo.

"La idea es tratar de sumar la mayor cantidad de horas posible al volante. Esta carrera para mí es más que nada a modo de entrenamiento, a modo de experiencia también, van a ser muchas cosas nuevas. Es una buena oportunidad para probar un poco todo lo que estuve haciendo".

Sobre su futuro dijo que no es seguro que corra a bordo de un UTV porque también lo puede hacer en camioneta: "Estamos trabajando en algunos proyectos en distintas categorías y al final ya nos queda poco para terminar de decidir por cuál vamos a hacerlo".

Luciano Benavides también está en competencia

Luciano Benavides, a bordo de KTM, también compite en esta doble fecha del Campeonato Argentino: terminó segundo en la etapa 1 de la categoría motos, solo por detrás de Joaquín Debeljuh Taruselli.