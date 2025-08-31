¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Gimnasia y Tiro vs. Alvarado EN VIVO, minuto a minuto: el albo va por otro triunfo para escalar posiciones

Gimnasia y Tiro recibe a Alvarado de Mar del Plata en el estadio David Michel Torino por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional. El albo necesita ganar para mantenerse entre los ocho primeros.
Domingo, 31 de agosto de 2025 15:52
Desde las 16 en el estadio David Michel Torino, Gimnasia y Tiro enfrenta a Alvarado de Mar del Plata por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional.

 

El albo, dirigido por Fernando “Teté” Quiroz, necesita ganar para afirmarse entre los ocho primeros puestos que clasifican al reducido. Viene de perder con Deportivo Madryn y afronta el partido con bajas sensibles en defensa, ya que Guanini y Díaz están suspendidos.

Alvarado, en tanto, llega con cuatro empates al hilo y la urgencia de sumar para mantenerse afuera de la zona de descenso, donde pelea mano a mano con Güemes y Arsenal.

Con objetivos distintos, el duelo en Salta promete intensidad: Gimnasia y Tiro busca ratificar su lugar en la tabla y Alvarado quiere dar otro paso para salvar la categoría.

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

Temas de la nota

