Gimnasia y Tiro vs. Alvarado EN VIVO, minuto a minuto: el albo va por otro triunfo para escalar posiciones

Desde las 16 en el estadio David Michel Torino, Gimnasia y Tiro enfrenta a Alvarado de Mar del Plata por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional.

El albo, dirigido por Fernando “Teté” Quiroz, necesita ganar para afirmarse entre los ocho primeros puestos que clasifican al reducido. Viene de perder con Deportivo Madryn y afronta el partido con bajas sensibles en defensa, ya que Guanini y Díaz están suspendidos.

Alvarado, en tanto, llega con cuatro empates al hilo y la urgencia de sumar para mantenerse afuera de la zona de descenso, donde pelea mano a mano con Güemes y Arsenal.

Con objetivos distintos, el duelo en Salta promete intensidad: Gimnasia y Tiro busca ratificar su lugar en la tabla y Alvarado quiere dar otro paso para salvar la categoría.