Argetina no pudo con Brasil en la final de la AmeriCup: perdió 55 a 47

La Selección argentina de básquet se quedó en la puerta de conquistar la AmeriCup 2025, ya que este domingo perdió la final ante Brasil por 55 a 47.

El primer cuarto fue para el conjunto brasileño por 16 a 15 en el pasaje más parejo del partido.

El segundo cuarto fue nuevamente para el seleccionado de Brasil pero con mayor diferencia y el punto clave para el título: 15-9 para finalizar la primera mitad arriba por 31 a 24.

El tercer cuarto fue 12 a 11 para Brasil y en el global vencía 42 a 36 al seleccionado argentino.

Finalmente el último cuarto terminó 13 a 11 para cerrar el juego 55 a 47 y la AmeriCup en manos de Brasil.

El partido se disputó este domingo el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, desde las 21:10 hora argentina, con transmisión en TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Courtsine 1891.

En Managua, el equipo dirigido por Pablo Prigioni venció este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal y se aseguró un lugar en la gran final.