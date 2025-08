Fornasari: "No tuvimos la efectividad de otros partidos"

Central Norte, por segunda vez consecutiva, se quedó con el amargo sabor de la derrota en el estadio Martearena, al caer frente a Chaco For por Ever 1 a 0, en la vigesimoquinta fecha de la Primera Nacional, zona B.

El cuervo, en un encuentro parejo, quedó en deuda porque cayó ante un rival, que si bien pelea en los primeros puestos, supo marcar la diferencia y sobre todo, resguardarla.

"Fue el partido que imaginamos, un equipo que aprovecha las situaciones que tiene, por eso tenemos 28 puntos y ellos 43, y si te fijas, creo que fue la única situación del gol en el partido y terminaron ganando. Se llevaron un premio muy grande. En el primer tiempo el partido fue disputado sin situaciones de ninguno de los dos lados, nos convierten pero nosotros tampoco hicimos mucho para convertir", analizó Pablo Fornsari, técnico azabache.

A su vez, el entrenador del club de barrio norte, valoró: "En el segundo tiempo el equipo fue otra versión, generamos las situaciones para empatarlo, pero no tuvimos la efectividad de otros partidos", expresó Fornasari y agregó: "se buscó por todos los medios, jugando directo, intentando sumar pases, el equipo lo intentó. Sacha (Magno) tiene una que le queda adelante del arco y no puede definir".

Con respecto a las tres modificaciones que hizo el estraga cuervo en el inicio del complemento, explicó: "Fueron tácticos, salvo el de Tisera que salió por una molestia en la rodilla, creíamos que el equipo tenía que buscar más verticalidad, marcar un poco más al espacio y atacar".

Algo que quedó muy en claro fue que el gol de los chaqueños fue producto de una falla: "Nos convierten por un error propio, es un lanzamiento de 70 metros donde no nos hacemos de la primer pelota y terminan convirtiendo. Lógicamente es un error para seguir corrigiendo, no le podemos caer a alguien en particular, el equipo tiene que seguir mejorando, apretar los dientes, seguir trabajando y romperse el alma", dijo Fornasari con autocrítica, pero convencido que saldrán adelante.

Por último, el técnico de Central Norte, remarcó: "Estos partidos y en la gran mayoría si te ponés a mirar la divisional se definen por detalles muy chiquitos y se definió por una acción de juego", avaluó sobre la derrota con For Ever.

El cuervo, pensando en lo que viene y en levantar cabeza, tiene por delante dos partidos de visitante: Alte. Brown y Nueva Chicago.