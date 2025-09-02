Matías Birge: "Mientras estemos en el reducido, hay que sumar"

El volante de Gimnasia y Tiro, Matías Birge volvió a la titularidad en el puesto de central en la defensa, en el triunfo por 3 a 0 frente a Alvarado de Mar del Plata, el domingo pasado, en el estadio David Michel Torino, por la Primera Nacional. "Contento por la victoria, primero. Después en una posición medio nueva. Con Mati -Morello- intercambiábamos la posición por el tema de la altura. El salta mejor. Con los tanques va mejor de arriba", manifestó el jugador del albo.

Matías Birge destacó que "jugamos bien. Fuimos sólidos. Creo que no nos patearon al arco. Que los delanteros conviertan goles eso está bueno. Que los jugadores que por ahí son un poco resistidos, la verdad que hoy -el domingo- anduvieron muy bien. Si tienen puesta la camiseta de Gimnasia y Tiro, por algo están. Hicieron bien las cosas en otros clubes y por suerte lo pueden demostrar".

Por el lugar en la tabla y de lo que viene dijo que "de local hay que tratar de ganar. De sumar de a tres. Ahora, por la cuenta pendiente que tenemos de visitante, que nos cuesta, iremos a buscar los tres puntos".

Si como se sintió en la posición que jugó, comentó: "Cómodo. No estoy acostumbrado, pero jugué al lado de Adolfo -Tallura- que todo el tiempo está ayudando. Matías también que por ahí me voy tanto arriba se tiraba un poco más atrás y saltaba a cabecear él. Nos teníamos que cubrir la espalda".

Sobre la adaptación al puesto. "Calculo que el rival debe haber estudiando también si quién iba a jugar de central. Cuando pudieron llegar los pelotazos, los tiraron sabiendo que no había mucha altura y que podían llegar a ganar en ese sentido", declaró Birge.

De dos partidos ausentes por lesión dejó el siguiente análisis: "Bien. La verdad que terminé entero y sin dolores. No es lo mismo jugar ahí atrás de central que de cinco. Corrés un poquito menos".

De la ilusión de la clasificar, sostuvo que "mientras estemos en el reducido hay que tratar de sumar y no salir".