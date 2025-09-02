Franco Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del GP de Italia

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Italia, donde buscará sumar sus primeros puntos del año, tras el undécimo puesto obtenido en Países Bajos.

La actividad en Monza comenzará este viernes, día en el que se llevarán a cabo las prácticas libres 1 y 2 a las 8:30 de la mañana y a las 12 del mediodía (hora de Argentina), respectivamente.

El sábado será un día clave, ya que los pilotos participarán de la práctica libre 3 entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, donde tendrán su última oportunidad para ajustar detalles en sus monoplazas. Solo unas horas más tarde, a las 11, será la clasificación.

Finalmente, la carrera del GP de Italia de Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo a partir de las 10 de la mañana.

El GP de Italia corresponde a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 309 puntos.

Los horarios del GP de Italia

Viernes 5/9:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6/9:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9: