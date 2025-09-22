Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro como mejor jugador de la temporada: mirá todos los ganadores

En una noche histórica en el teatro Châtelet de París, Ousmane Dembélé se coronó con el Balón de Oro 2025 y quedó consagrado como el mejor jugador del planeta.

El delantero del PSG, que sucede en el palmarés a Rodri Hernández, superó en la votación a Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona y su principal rival en la pelea por el galardón.

La temporada 2024-25 fue, sin dudas, la mejor de la carrera del francés. Reconvertido en “falso 9” por Luis Enrique, Dembélé fue determinante en el histórico triplete del PSG, que incluyó la tan ansiada Champions League, además de la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Con 35 goles y 16 asistencias, fue el motor ofensivo del equipo, que también alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. A sus 28 años, dejó atrás los fantasmas de las lesiones y la irregularidad que habían marcado sus primeros pasos como profesional.

El premio reconoce no solo sus números, sino su influencia en el juego: fue decisivo en las fases eliminatorias de la Champions, con goles clave ante el Bayern Múnich y en la final frente al Manchester City.

Ese rendimiento lo consolidó como líder de un PSG que, tras la salida de Kylian Mbappé, logró reinventarse y escribir la página más gloriosa de su historia.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a llevarse el Balón de Oro, repitiendo el reconocimiento que había obtenido en 2023 y reafirmándose como la mejor jugadora del mundo.

Mac Allister terminó en el puesto 22 y Lautaro Martínez en el 20

La Revista France Football dio a conocer los últimos 20 galardonados, dejando solo a 10 futbolistas con posibilidades de ganar el Balón de Oro.

Entre estos 20 quedaron los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. El del Liverpool de Inglaterra terminó 22 mientras que el del Inter de Milán de Italia finalizó 20.

Los primeros descartados para el Balón de Oro

11. Pedro González “Pedri” (Barcelona - España)

12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG - Georgia)

13. Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)

14. Désiré Doué (PSG - Francia)

15. Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa/Arsenal - Suecia)

16. Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)

17. Robert Lewandowski (Barcelona - Polonia)

18. Scott McTominay (Napoli - Escocia)

19. Joao Neves (PSG - Portugal)

20. Lautaro Martínez (Inter de Milán - Argentina)

21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

22. Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

23. Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

24. Fabian Ruiz (PSG - España)

25. Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)

26. Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

27. Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

28. Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

29. Florian Wirtz (Liverpool - Alemania)

30. Michael Olise (Bayern Múnich - Francia)

Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro

Por tercera vez consecutiva, Aitana Bonmatí se llevó el Balón de Oro consagrandose, una vez más, como una de las mejores jugadoras del mundo.

La futbolista de 27 años se desarrolla en el Barcelona y ya ganó dos veces premio, anteriormente fue en 2023 y 2024.

Viktor Gyökeres ganó el Trofeo Gerd Müller

El delantero Viktor Gyökeres se llevó el trofeo Gerd Müller a mejor goleador de la temporada en la que jugó en el Sporting de Portugal.

Actualmente, el jugador se encuentra jugando en Arsenal de la Premier League.

Donnarumma se quedó con el Trofeo Lev yashin

El arquero Gianluigi Donnarumma se quedó con el Trofeo Lev Yashin a mejor arquero de la temporada en la que jugaba en el PSG.

Actualmente el italiano se encuentra jugando en el equipo inglés Manchester City.

Luis Enrique ganó el trofeo Johan Cruyff

El entrenador del PSG, Luis Enrique, ganó el trofeo a mejor entrenador de la temporada, aun así, el español no pudo estar presente ya que el conjunto francés está disútando su encuentro de la Ligue 1 ante el Olympique Marsella.

Luis Enrique por más de no estar presente, dejó un video grabado de antemano en la que agradeció a todos los que ayudaron a conseguir el premio: "En primer lugar a mi familia y también a todas las personas que forman parte del PSG. En especial al presidente Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos. Me acuerdo de la primera vez que nos reunimos y conectamos desde el principio. Es muy bonito recibir un galardón individual, está claro, pero considero que lo más importante es recibir el reconocimientos de los aficionados de nuestro equipo y nuestro deporte. Quiero felicitar a todos los jugadores".

Lamine Yamal se llevá el Trofeo Kopa

El joven delantero del Barcelona candidato a ganar el Balón de Oro, Lamine Yamal, se llevó el primer premio de la ceremonia y se quedó con el Trofeo Kopa por segunda vez, que premia al mejor jugador joven (menor de 21 años) de la temporada.

“Agradecer a France Football por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez. También agradecer al Barcelona y la Selección (España), sin ellos no estaría aquí y mi familia que vino a acompañar”, comenzó el discurso Yamal cuando subió a recibir el premio.

Tras agradecerle también a sus compañeros y presentes del club en la ceremonia, Lamine Yamal declaró que quiere seguir ganando premios: “Espero poder seguir trabajando y conseguir muchos más”.