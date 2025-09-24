Preocupación en Boca Predio: el Chipi Barijho sufrió una descompensación y fue llevado a una clínica

El ex delantero de Boca y director técnico de la séptima división del club, Antonio “Chipi” Barijho, se descompensó cuando presenciaba el partido de la Reserva ante Newell´s Old Boys en el Predio de Ezeiza y fue llevado de urgencia a un sanatorio.

El dos veces campeón del mundo con Boca sintió un fuerte dolor en el pecho cuando observaba el encuentro y la ambulancia actuó de inmediato, llevándolo de urgencia a un sanatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El incidente se dio minutos antes del inicio del partido del Torneo Clausura de Reserva de la Liga Profesional donde Boca, segundo con 20 puntos, recibia a Newell´s Old Boys en el Predio que el club azul y oro posee en el partido bonaerense de Ezeiza.

No perdió la consciencia

Al descompensarse, el ex jugador de Huracán e Independiente fue atendido de inmediato por la ambulancia presente en el Predio y lo trasladó cuanto antes a un centro de salud donde se confirmó que el ex delantero no perdió la consciencia. Por esta situación, se demoró el inició del encuentro entre el ´Xeneize´ y la ´Lepra´.

El ex futbolista de 48 años dirige la séptima división de Boca desde 2019, club al llegó en 1998 y jugó hasta 2002, período en el que conquistó cuatro torneos locales, dos Copas Libertadores de América y dos Copas Intercontinentales.