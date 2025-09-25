Humo y alerta por principio de incendio en Avenida Chile al 1200

inicia sesión o regístrate.
Un incendio se registró este noche en Avenida Chile 1200, cerca de la esquina con calle Lola Mora, a pocos metros del puente del barrio Vélez Sarsfield.
Según vecinos y testigos, una gran cantidad de humo alertó a quienes pasaban por la zona.
En el lugar trabajaban bomberos y personal policial, mientras el tránsito permanecía cortado en la avenida.
Los vecinos señalaron que en el sitio funcionaba una maderera, aunque no está confirmado si aún sigue en actividad.
Hasta el momento, no se registraron ambulancias presentes, y las autoridades continúan con las labores de control del incendio.