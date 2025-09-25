Humo y alerta por principio de incendio en Avenida Chile al 1200

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un incendio se registró este noche en Avenida Chile 1200, cerca de la esquina con calle Lola Mora, a pocos metros del puente del barrio Vélez Sarsfield.

Según vecinos y testigos, una gran cantidad de humo alertó a quienes pasaban por la zona.

En el lugar trabajaban bomberos y personal policial, mientras el tránsito permanecía cortado en la avenida.

FOTO Y VIDEO: JAVIER RUEDA

Los vecinos señalaron que en el sitio funcionaba una maderera, aunque no está confirmado si aún sigue en actividad.

Hasta el momento, no se registraron ambulancias presentes, y las autoridades continúan con las labores de control del incendio.