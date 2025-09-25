¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13°
Salta, Centro, Argentina
Anestesistas en Salta
Apoyo de EEUU
Pensiones por discapacidad
Viruela del mono
Nacionales

Cristina: "Es pan para hoy y hambre para mañana"

Acusó a Milei y Caputo de "fumarse" los dólares.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 01:57
Kirchner dijo que la gente "se endeuda para comer".
La expresidenta Cristina Kirchner criticó ayer la ayuda financiera que el Gobierno de Javier Milei negocia con EEUU y aseguró que es "la ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana. Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?", le preguntó a Milei en X, tras la promesa de auxilio anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Acusó además al Presidente y a su ministro de Economía, Luis Caputo, de "fumarse todos los dólares posibles" para sostener el plan económico y la campaña electoral libertaria. Hizo referencia también al estallido de 2001, que culminó con la renuncia de Fernando De la Rúa. "Preguntale a (Federico) Sturzenegger y a (Patricia) Bullrich cómo le fue a De La Rúa y a la Argentina con el 'Megacanje' y el 'Blindaje'", escribió, en referencia a dos programas negociados con Washington. Sturzenegger y Bullrich, funcionarios de la administración libertaria, se desempeñaron durante el Gobierno de De La Rúa como secretario de Política Económica y ministra de Seguridad Social.

Se refirió, además, a estudios que indican que los argentinos contraen deuda para comprar alimentos y remedios: "El pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares", denunció.

 

