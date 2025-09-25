Milei arremetió contra la ONU y pidió la liberación del gendarme Gallo

El presidente Javier Milei expresó ayer fuertes críticas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la Asamblea General que celebra de manera anual en Nueva York, a la par que exigió la libertad del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

El mandatario recordó su discurso del año pasado, con cuestionamientos hacia la organización, y pese a que remarcó que cree en el fin original del organismo, pidió rechazar "las extralimitaciones que acompañan a las agendas nobles".

Además, dedicó una parte de su exposición a criticar al gobierno de Nicolás Maduro, al que le exigió la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

No solo cuestionó la situación de Gallo al asegurar que fue víctima de una "desaparición forzosa" sino que pidió "su inmediata liberación", y lanzó un llamado a la comunidad internacional para que respalde el reclamo "en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana".

Diferencias con la ONU

En el marco de su doceava visita a EEUU, y con motivo de la 80° Asamblea General de la ONU, el libertario reafirmó que su gestión no acompañará "nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los Estados miembro".

"El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de 'paz sin victoria', y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado", criticó.

Asimismo, el mandatario rechazó la violación del principio de "la igualdad ante la ley" y la apertura "a la inmigración indiscriminada por razones políticas", la que calificó de invasión, y responsabilizó a los organismos de cooperación internacional, a la ONU entre ellos, por las problemáticas mencionadas.

"Con el correr de los años, esta organización ha ido adquiriendo funciones ajenas a su espíritu fundacional. Ha ido creando una hipertrofia de administraciones que son poco efectivas a la hora de resolver los problemas", denunció el libertario, y enumeró: "Así se engrosan las responsabilidades de la ONU y los aportes recibidos por parte de las naciones miembros, y se redujeron los resultados".

Denunció además que "en las organizaciones internacionales nadie rinde verdaderamente cuentas por fallar en la resolución de un problema", y expuso los "malos resultados" de la agenda 2030.