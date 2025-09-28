Bochornoso final en Mendoza: hinchas y jugadores de Maipú se agarraron a trompadas

Deportivo Maipú perdió este domingo 2 a 1 ante Colegiales y no pudo asegurar su clasificación al reducido de la Primera Nacional, pero esa no fue la noticia del día sino el bochornoso hecho de violencia que vino después del partido: jugadores e hinchas terminaron a las trompadas.

Los simpatizantes se metieron al campo a sacarle las camisetas a los jugadores y estos reaccionaron por lo que se produjeron serios incidentes con lesionados.

Los barras habían roto el alambrado antes de finalizar el partido y lograron invadir el campo de juego apenas el árbitro, Fabricio Lobet, marcó el final del juego. Las imágenes se viralizaron rápidamente.