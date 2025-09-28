¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

consumo de carne
Cánticos Antisemitas
Aeropuertos
Torneo Clausura
Mundial Sub 20
música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Primera Nacional
consumo de carne
Cánticos Antisemitas
Aeropuertos
Torneo Clausura
Mundial Sub 20
música
Obras Públicas
Selección Argentina Sub 20
Gustavo Cuchi Leguizamon
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Bochornoso final en Mendoza: hinchas y jugadores de Maipú se agarraron a trompadas

Los simpatizantes se metieron al campo a sacarle las camisetas a los jugadores y estos reaccionaron por lo que se produjeron serios incidentes con lesionados.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 21:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Deportivo Maipú perdió este domingo 2 a 1 ante Colegiales y no pudo asegurar su clasificación al reducido de la Primera Nacional, pero esa no fue la noticia del día sino el bochornoso hecho de violencia que vino después del partido: jugadores e hinchas terminaron a las trompadas.

Los simpatizantes se metieron al campo a sacarle las camisetas a los jugadores y estos reaccionaron por lo que se produjeron serios incidentes con lesionados.

 

Los barras habían roto el alambrado antes de finalizar el partido y lograron invadir el campo de juego apenas el árbitro, Fabricio Lobet, marcó el final del juego. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD