PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Trail running
autopista del Valle de Lerma
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
El Galpón
Salta
Copa Sudamericana
Corazón artificial
Seleccion Argentina
Lionel Messi
Lionel Messi
Trail running
autopista del Valle de Lerma
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
El Galpón
Salta
Copa Sudamericana
Corazón artificial
Seleccion Argentina
Lionel Messi
Lionel Messi

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1365.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

Teniendo en cuenta que esta será su última participación, existe una marca en las Eliminatorias que quedará fuera del alcance del capitán argentino.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 20:44
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A pesar de todos sus logros dentro de una cancha, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Andrés Messi, no podrá romper un récord histórico de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. 

Notas Relacionadas

El Astro argentino no se podrá convertir en el goleador más veterano de las Eliminatorias CONMEBOL. Un hito histórico que posee el delantero peruano Paolo Guerrero: un gol con 41 años, 2 meses y 19 días.

El extremo rosarino tendrá la posibilidad de sumar un gol con 37 años y 81 días. Sin embargo, no entrará en el top 3 de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias sudamericanas.

Más allá de no alcanzar esta marca particular, Messi ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol sudamericano y mundial con la camiseta albiceleste: es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias CONMEBOL con 34 goles en 69 partidos, campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y líder indiscutido en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Un palmarés que lo consolida como uno de los futbolistas más trascendente en la historia de la Selección Argentina.

El legado de Messi con la Selección es único e irrepetible: la combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró a lo largo de casi dos décadas deja una marca que ningún jugador podrá igualar en el futuro cercano. Sus récords, títulos y momentos inolvidables no solo definen su carrera, sino que también elevan el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándolo como un referente eterno para las generaciones que vienen.

La tabla de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias CONMEBOL 

  JUGADOR PAÍS NACIÓ FECHA DE GOL EDAD RIVAL RESULTADO GF GC
1 Paolo Guerrero Perú 01/01/1984 20/03/2025 41 años 2 meses 19 días Bolivia Ganó 3 1
2 Faustino Delgado Perú 15/02/1921 07/05/1961 40 años 2 meses 22 días Colombia Empató 1 1
3 Gabriel Gonález Paraguay 18/03/1961 02/09/2000 39 años 5 meses 15 días Venezuela Ganó 3 0
4 Pablo Escobar Bolivia 12/07/1978 11/10/2016 38 años 2 meses 29 días Ecuador Empató 2 2
5 Mario Yepes Colombia 13/01/1976 15/10/2013 37 años 9 meses 2 días Paraguay Ganó 2 1
6 Lionel Messi Argentina 24/06/1987 15/10/2024 37 años 3 meses 21 días Bolivia Ganó 6 0
7 Nicolás Otamendi Argentina 12/02/1988 10/10/2024 36 años 7 meses 28 días Venezuela Empató 1 1
8 Esteban Paredes Chile 01/08/1980 28/03/2017 36 años 7 meses 27 días Venezuela Ganó 3 1
9 Juan Carlos Arce Bolivia 10/04/1985 16/11/2021 36 años 7 meses 6 días Uruguay Ganó 3 0
10 Paulo Da Silva Paraguay 01/02/1980 01/09/2016 36 años 7 meses 0 días Chile Ganó 2 1

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD