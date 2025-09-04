PUBLICIDAD

6 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Elecciones 2025
Elecciones legislativas 2025
Elecciones legislativas
Pasaportes
Personas con discapacidad
Luis Caputo
Supercopa Argentina
Deportes

Con un doblete de Messi en su último partido en el país, Argentina goleó a Venezuela 3 a 0

El capitán y Lautaro Martínez fueron quienes anotaron los goles ante la vinotinto. El martes, la Selección se mide ante Ecuador en condición de visitante.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 17:48
La Selección argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

 

 

 

 

22.29 | ¡Terminó el partido!

Con doblete de Lionel Messi y un gol de Lautaro Martínez, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

22.27 | Dos minutos más

El árbitro del encuentro adicionó 2 minutos más y se jugará hasta los 92'

22:25 | Era un golazo de Lionel...

Por posición adelantada, Lionel Messi no pudo gritar su tercer grito en la noche. 

22.19 | Doble cambio en Argentina

Ingresaron Nico Paz y Simeone por Almada y Molina.

22.18 | ¡Gool de Leo Messi! 

Tras el pase al medio de Thiago Almada, Lionel Messi convirtió el 3-0 para seguir estirando la ventaja de Argentina ante Venezuela y convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias.

 

 

22.12 | ¡Gol de Lautaro Martínez! 

Tras un gran pase de Messi y el centro atrás de Nico González, Lautaro Martínez marcó el 2-0 para que Argentina estire la ventaja ante Venezuela.

 

22:09  | Doble cambio en Argentina

Saltan al campo de juego Lautaro Martínez y Exequiel Palacios en lugar de Julián Álvarez y Leandro Paredes

22:03  |  Noooo, Almada

Thiago recibió un rebote en el área chica y remató desviado. Es la tercera ocasión clarísima que desperdicia Argentina.

21:58 |  Lo erró Messi

El astro argentino quedó mano a mano y Romo le contuvo el remate.

 

21:54  | Probó Mastantuono

El talentoso de Real Madrid enganchó de derecha hacia el medio y sacó el remate que se fue apenas desviado del ángulo más lejano.

21:45 | Argentina presiona alto

Los jugadores albiceleste recuperan en campo rival en una presión extremadamente alta.

21:42 | Empezó el segundo tiempo

Argentina y Venezuela ya están jugando el complemento.

21:24 | ¡Terminó el primer tiempo!

Con un golazo de Lionel Messi, la Selección Argentina se va al descanso ganando 1-0 frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

21:22 |  Lo tuvo Almada

El volante ofensivo volvió a probar y Romo voló para salvar a Venezuela: el partido sigue 1-0.

21.14 | Golazo de Leo Messi

El capitán marcó el gol de la victoria parcial de la Selección en su último partido en el país.

 

21.06 | Messi no pudo de tiro libre

A través de la pelota parada, el crack rosarino quiso abrir el marcador pero la pelota pegó en la barrera.

20:58 | Avisó Tagliafico

Tras una serie de rebotes, el lateral probó de media distancia pero Romo desvió el disparo.

20.52 | Cásseres, amonestado

El venezolano recibió la primera tarjeta amarilla de la noche por una infracción a De Paul.

20.39 | Avisó la Selección

Julián Álvarez tuvo el primero en sus pies, pero Rafael Romo tuvo una brillante atajada. Enseguida marcó Cristian Romero pero estaba en offside.

20.36 | Argentina ya juega ante Venezuela

Lionel Messi afronta su último partido en el país con la Selección.

 

Así quedó la tabla de posiciones

 

 

 

20.30 | Euge Quevedo emociona a los jugadores e hinchas en el himno

La cantante argentina la rompió en la previa del partido y se llevó una ovación.

20.25 | Los seleccionados ya están listos para jugar

La Selección Argentina y Venezuela ya salieron al campo de juego.

19.10 | La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Argentina vs. Venezuela: datos del partido

  • Hora: 20:30
  • TV: TyC Sports y TyC Sports Play
  • Árbitro: Piero Maza
  • Estadio: Antonio Vespucio Liberti

Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Argentina y Venezuela

Argentina llega con un historial positivo frente a Venezuela a este duelo de las Eliminatorias Sudamericanas. A continuación, los últimos mano a mano entre estos dos equipos:

  • Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el jueves 10 de octubre de 2024
  • Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 0 el viernes 25 de marzo de 2022
  • Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 1 el jueves 2 de septiembre de 2021
  • Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el martes 5 de septiembre de 2017
  • Argentina empató vs Venezuela por 2 - 2 el martes 6 de septiembre de 2016

La Selección argentina se enfrentará este jueves con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene una incógnita en el 11 titular.

 

 

 

