Con un doblete de Messi en su último partido en el país, Argentina goleó a Venezuela 3 a 0

La Selección argentina jugó en un altísimo nivel y goleó 3-0 a su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Messi fue la gran figura y anotó dos goles, mientras que el delantero Lautaro Martínez hizo el restante unos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

22.29 | ¡Terminó el partido!

Con doblete de Lionel Messi y un gol de Lautaro Martínez, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

22.27 | Dos minutos más

El árbitro del encuentro adicionó 2 minutos más y se jugará hasta los 92'

22:25 | Era un golazo de Lionel...

Por posición adelantada, Lionel Messi no pudo gritar su tercer grito en la noche.

22.19 | Doble cambio en Argentina

Ingresaron Nico Paz y Simeone por Almada y Molina.

22.18 | ¡Gool de Leo Messi!

Tras el pase al medio de Thiago Almada, Lionel Messi convirtió el 3-0 para seguir estirando la ventaja de Argentina ante Venezuela y convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias.

22.12 | ¡Gol de Lautaro Martínez!

Tras un gran pase de Messi y el centro atrás de Nico González, Lautaro Martínez marcó el 2-0 para que Argentina estire la ventaja ante Venezuela.

22:09 | Doble cambio en Argentina

Saltan al campo de juego Lautaro Martínez y Exequiel Palacios en lugar de Julián Álvarez y Leandro Paredes

22:03 | Noooo, Almada

Thiago recibió un rebote en el área chica y remató desviado. Es la tercera ocasión clarísima que desperdicia Argentina.

21:58 | Lo erró Messi

El astro argentino quedó mano a mano y Romo le contuvo el remate.

21:54 | Probó Mastantuono

El talentoso de Real Madrid enganchó de derecha hacia el medio y sacó el remate que se fue apenas desviado del ángulo más lejano.

21:45 | Argentina presiona alto

Los jugadores albiceleste recuperan en campo rival en una presión extremadamente alta.

21:42 | Empezó el segundo tiempo

Argentina y Venezuela ya están jugando el complemento.

21:24 | ¡Terminó el primer tiempo!

Con un golazo de Lionel Messi, la Selección Argentina se va al descanso ganando 1-0 frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

21:22 | Lo tuvo Almada

El volante ofensivo volvió a probar y Romo voló para salvar a Venezuela: el partido sigue 1-0.

21.14 | Golazo de Leo Messi

El capitán marcó el gol de la victoria parcial de la Selección en su último partido en el país.

21.06 | Messi no pudo de tiro libre

A través de la pelota parada, el crack rosarino quiso abrir el marcador pero la pelota pegó en la barrera.

20:58 | Avisó Tagliafico

Tras una serie de rebotes, el lateral probó de media distancia pero Romo desvió el disparo.

20.52 | Cásseres, amonestado

El venezolano recibió la primera tarjeta amarilla de la noche por una infracción a De Paul.

20.39 | Avisó la Selección

Julián Álvarez tuvo el primero en sus pies, pero Rafael Romo tuvo una brillante atajada. Enseguida marcó Cristian Romero pero estaba en offside.

20.36 | Argentina ya juega ante Venezuela

Lionel Messi afronta su último partido en el país con la Selección.

Así quedó la tabla de posiciones

20.30 | Euge Quevedo emociona a los jugadores e hinchas en el himno

La cantante argentina la rompió en la previa del partido y se llevó una ovación.

20.25 | Los seleccionados ya están listos para jugar

La Selección Argentina y Venezuela ya salieron al campo de juego.

19.10 | La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Argentina vs. Venezuela: datos del partido

Hora: 20:30

20:30 TV: TyC Sports y TyC Sports Play

TyC Sports y TyC Sports Play Árbitro: Piero Maza

Piero Maza Estadio: Antonio Vespucio Liberti

Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Argentina y Venezuela

Argentina llega con un historial positivo frente a Venezuela a este duelo de las Eliminatorias Sudamericanas. A continuación, los últimos mano a mano entre estos dos equipos:

Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el jueves 10 de octubre de 2024

Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 0 el viernes 25 de marzo de 2022

Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 1 el jueves 2 de septiembre de 2021

Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el martes 5 de septiembre de 2017

Argentina empató vs Venezuela por 2 - 2 el martes 6 de septiembre de 2016

La Selección argentina se enfrentará este jueves con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene una incógnita en el 11 titular.