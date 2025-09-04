PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Seleccion Argentina
Lionel Messi
Lionel Messi
Noel de Castro
Lionel Messi
DNU DE Milei
Lionel Messi
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
Seleccion Argentina
Lionel Messi
Lionel Messi
Noel de Castro
Lionel Messi
DNU DE Milei
Lionel Messi
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1365.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Así fue el segundo gol de Messi frente Venezuela, ¿el último en la Selección por Eliminatorias?

El capitán argentino marcó el 3-0 de la Selección argentina ante la ´Vinotinto´.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 22:41
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El capitán y astro Lionel Messi marcó el 3-0 de la Selección argentina frente a Venezuela en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Notas Relacionadas

En el estadio Monumental de Núñez, la Albiceleste le ganaba 2-0 a la Vinotinto con un exquisito gol del propio Messi a los 39 minutos del primer tiempo y de Lautaro Martínez a los 31 del complemento.

 

Desde ahí, el partido fue un unipersonal de los campeones del mundo y, a los 35 minutos del segundo tiempo, el capitán argentino alcanzó su segundo gol en la jornada.

Tras un gran pase en profundidad hacía la derecha del área de Rodrigo de Paul, el delantero Thiago Almada desbordó y metió el pase atrás para Messi que definió con tranquilidad y puso el 3-0.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD