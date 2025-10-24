Grupo Ecipsa entregó su quinto edificio en Salta y se prepara para nuevas inauguraciones en Tucumán y Paraguay

Grupo ECIPSA celebró la entrega de Natania 75, su quinto edificio en Salta. Con la presencia de autoridades de la compañía, el nuevo desarrollo fue entregado a sus propietarios, consolidando el crecimiento del distrito Natania en la ciudad.

Ubicado en Arenales 155, Natania 75 está conformado por 64 departamentos de 1 y 2 dormitorios y cuenta además con 35 cocheras, un local comercial y bauleras. La obra estuvo a cargo de la empresa constructora RAC, que acompaña el desarrollo de Natania en diferentes puntos del país.

“Cada entrega representa mucho más que un nuevo edificio, es la confirmación de nuestro compromiso con el crecimiento de las familias y las comunidades donde estamos presentes. En Salta seguimos cumpliendo año a año con nuestro plan de desarrollo, acercando soluciones de vivienda accesibles y de calidad a cientos de familias”, destacó Ezequiel Bonomo, Director Comercial de Grupo ECIPSA.

Con estos nuevos departamentos son más de 260 unidades ya entregadas a sus propietarios en la ciudad. Mientras la desarrollista residencial ejecuta el proyecto de Natania 84 en Anzoátegui 145, con el que terminará de conformar el distrito y sumará 64 departamentos más a su oferta en la zona, en paralelo avanza con otros tres emprendimientos con ubicaciones excepcionales: Natania 79 en Güemes al 1333, un nuevo edificio ubicado sobre Av. España y Natania 71, el proyecto de casas sobre Av. Gaucho Méndez.

Con más de 14.000 unidades entregadas y 22 obras en ejecución en diferentes plazas, la compañía presidida por Jaime Garbarsky sigue creciendo con sus emprendimientos en Argentina y Paraguay, posicionándose como la opción más confiable para quienes buscan acceder a la vivienda propia, gracias a su sistema de financiación y opciones a medida de cada cliente.

En lo que resta del año, la compañía tiene previstas dos nuevas entregas: en noviembre, inaugurará Natania 76 en Tucumán, superando los seis desarrollos en altura en esa provincia; y en diciembre entregará Natania 85 en Asunción, Paraguay. Así, cerrará el año con más de 500 unidades entregadas.

Además de Natania, Grupo ECIPSA afianza su presencia en CABA con el desarrollo MilAires, un proyecto de más de 870 unidades en el barrio de Devoto que combina naturaleza, amenities exclusivos y seguridad. Tras la entrega de más de 215 unidades correspondientes a la primera etapa, Aires de Lapacho, el grupo continúa invirtiendo en este proyecto sin precedentes, que marca una nueva era en el desarrollismo residencial.

A nivel internacional, la compañía proyecta nuevas inversiones en Paraguay y Brasil para el próximo año. En San Pablo, se prepara para lanzar en alianza con un destacado grupo brasileño, su primer desarrollo junto a Crystal Lagoons®, empresa con la que firmó un acuerdo de exclusividad para el estado paulista.

Acerca de Grupo ECIPSA

Grupo ECIPSA, es un holding empresario integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado de Real Estate. La compañía cuenta con más de 45 años de trayectoria, y está presente en 9 provincias de Argentina, en Israel como en distintos países de la región, con particular foco en Brasil y Paraguay.

La desarrollista líder en el sector, distinguida por su constante innovación y calidad en los proyectos que lleva adelante, cuenta con más de 100 emprendimientos consolidados, más de 14.000 unidades entregadas y más de 2.000 hectáreas desarrolladas.

