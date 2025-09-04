PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Seleccion Argentina
Lionel Messi
Lionel Messi
Noel de Castro
Lionel Messi
DNU DE Milei
Lionel Messi
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
Seleccion Argentina
Lionel Messi
Lionel Messi
Noel de Castro
Lionel Messi
DNU DE Milei
Lionel Messi
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1365.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Messi confirmó que fue su último partido oficial en el país y qué dijo sobre su futuro

De cara al futuro, el astro argentino comentó que tendrá que hacer una pretemporada a fin de año.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 22:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el pospartido del encuentro entre la Selección argentina y el conjunto venezolano, en el que el equipo de Lionel Scaloni se impuso por 3-0, Lionel Messi volvió a afirmar que no cree jugar el Mundial de 2030, al comentar que “por edad lo más lógico es que no llegue”.

Notas Relacionadas

Además, habiéndose emocionado en el calentamiento previo al partido, Messi aseguró estar pasando por “muchas emociones” y que “siempre es una alegría jugar en Argentina”.

De cara al futuro, el astro argentino comentó que tendrá que hacer una pretemporada a fin de año, para prepararse de cara a la próxima Copa del Mundo.

Recordó los momentos no tan buenos

Pese a las emociones de lo vivido y la alegría que genera en los argentinos, Messi no se olvidó de sus excompañeros y los momentos no tan buenos: "Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder estar con mi gente por muchos años. Tuve cariño en Barcelona, lo tengo y mi sueño era tenerlo acá también en mi país con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas pero bueno, me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que lo intentó, que no consiguió consagrarse y bueno, después se me dio a mí. Todo lo que vimos fue hermoso".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD