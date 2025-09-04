PUBLICIDAD

4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Senado de la Nación
Elecciones 2026
ley de emergencia en Discapacidad
Selección Argentina
Pacientes Canábicos
Trail running
autopista del Valle de Lerma
Deportes

Nico Paz o Mastantuono, la incógnita en el 11 titular para el último partido oficial de Messi en Argentina

La Selección enfrentará a Venezuela a las 20.30, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 17:48
La Selección argentina se enfrentará este jueves con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene una incógnita en el 11 titular.

En el arco estará, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la defensa estará conformada por Nahuel MolinaCristian RomeroNicolás Otamendi y Marcos Acuña. Si bien la presencia del “Huevo” es casi un hecho, no hay que descartar la posibilidad de que Nicolás González ocupe el lateral izquierdo de la defensa.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes ya tienen su lugar asegurado, mientas que el tercer hombre en dicha zona es la gran incógnita que mantiene Scaloni a menos de ocho horas del partido.

Los dos nombres que baraja el director técnico campeón del mundo son los de Franco Mastantuono y Nico Paz, dos de las grandes promesas del fútbol argentino que quieren empezar a ganar terreno en la Selección.

Finalmente, en la delantera estarán Thiago Almada, que cada vez está más afirmado entre los titulares, Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial en el país, y Julián Álvarez, que parece haberle ganado la pulseada a Lautaro Martínez.

Así formaría la Selección argentina contra Venezuela: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono o Nico Paz; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.

