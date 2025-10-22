PUBLICIDAD

22 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
El chavo del 8 en Salta
Homenaje a Roberto Romero
Luis Caputo
Gimnasia de Jujuy
pensiones truchas en Salta
Jimena Salas
Franco Colapinto
policia de salta
Julio Cordero
Paraje El Escondido
Policiales

Alcohol, discusión y muerte en un paraje cercano a Tartagal

Dos hombres habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo el trágico hecho en el paraje El Escondido. 
Miércoles, 22 de octubre de 2025 18:12
Ruta nacional 86, por el que se accede al paraje El Escondido. Foto: Google Maps
Un trágico episodio se registró este miércoles en la zona del paraje El Escondido, ubicado a unos 60 kilómetros de Tartagal, por el fallecimiento de un hombre que habría recibido un disparo de arma de fuego.

Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba con otro hombre, ambos de 60 años y presuntamente integrantes de comunidades originarias. Habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas hasta el desenlace fatal.

De acuerdo con los datos preliminares, uno de ellos habría tomado un arma de fuego y disparado contra el otro, provocándole la muerte en el acto. Por otro lado, desde el norte provincial surgieron versiones de una segunda víctima, lo cual no fue confirmada por las autoridades.

Además, fuentes policiales confirmaron a El Tribuno el incidente trágico en el paraje norteño, sin brindar más detalles del caso.

Efectivos policiales y personal del Ministerio Público Fiscal trabajan en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar lo sucedido.

Al paraje El Escondido se accede por la ruta nacional 86, y se encuentra ubicado en proximidades a las comunidades aborígenes de Tonono y Pacará.

 

 

