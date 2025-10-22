Piden la inhabilitación para conducir de un hombre acusado de atropellar a una perra en Campo Quijano

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un hombre de 78 años fue imputado por atropellar a una perra que descansaba en medio de la calle y podría quedar inhabilitado para manejar de acuerdo al pedido que realizó el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante.

El acusado fue acusado formalmente por actos de crueldad contra los animales, tras viralizarse un video en el que se observa cómo atropella intencionalmente a una perra mestiza.

La causa se originó el 7 de octubre, luego de la denuncia de una integrante de una asociación protectora de animales de Campo Quijano, quien aportó las imágenes del hecho.

El video muestra a un automóvil gris que pasa deliberadamente por encima del animal, que descansaba en la vía pública, y luego se aleja sin brindar asistencia.

El episodio ocurrió en la zona de Pasaje Yapeyú y calle 9 de Julio.

La perra sufrió heridas graves e irreversibles, por lo que debió ser sacrificada para evitarle sufrimiento, según el informe de la veterinaria interviniente.

En su decreto de imputación, el fiscal Escalante consideró que la conducta del hombre “constituye un acto de crueldad penalmente tipificado”, y remarcó que el hecho refleja “una afrenta al deber moral y legal de protección hacia los animales como seres sintientes”.

Una veterinaria atiende al perro atropellado en Campo Quijano. Foto: captura de video.

El funcionario también subrayó la importancia de interpretar la ley “en clave moderna”, reconociendo a los animales como sujetos de derecho, conforme a la jurisprudencia y doctrina contemporánea.

Finalmente, Escalante solicitó al Juzgado de Garantías la inhabilitación preventiva del imputado para conducir, en virtud del artículo 230 del Código Procesal Penal, al considerar que su accionar representa un riesgo potencial para terceros y demuestra una conducta temeraria incompatible con la conducción responsable.