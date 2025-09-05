All Boys vs. Gimnasia y Tiro, EN VIVO: el albo gana de visitante por la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro está logrando un gran triunfo como visitante, por 1 a 0, frente a All Boys, por la 30ª fecha de la Primera Nacional.

El albo se puso en ventaja con un tanto de Matías Birge a los 29 minutos del primer tiempo.

Gimnasia tuvo alta efectividad durante la primera parte del encuentro y en la única situación serie de gol pudo desequilibrar: centro de Montoya que pasó a Contín y encontró a Birge por el segundo palo para empujarla ante la sorpresa del arquero Roberto Ramírez.

Con este resultado, el equipo que dirige Tete Quiróz se está ubicando en la tercera posición de la zona A, a solo cuatro puntos del líder Deportivo Madryn, que jugará el domingo con Los Andes.

Partido en desarrollo...