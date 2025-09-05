Douglas Haig vs. Juventud Antoniana, EN VIVO: el santo empata en Pergamino por el Federal A

Juventud Antoniana iguala sin goles frente a Douglas Haig de Pergamino, por la octava fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A.

El santo, que tiene la necesidad y obligación de ganar como visitante, fue superior a su rival en la primera etapa con una mayor tenencia del balón, pero sin peso ofensivo en el área del conjunto local.

En el segundo tiempo, el partido se frenó porque los hinchas locales comenzaron a tirar fuegos artificiales, lo cual complicó el desarrollo del partido por la gran cantidad de humo. El árbitro Fernando Rekers pidió la intervención policial.

Luego de unos minutos, el encuentro se reanudó con un trámite parejo, donde los arqueros tuvieron intervenciones para evitar la caída de sus arcos.

El santo pudo quedarse con la victoria en los minutos finales con un intento de Ortega, que Brian Meza sacó en la línea. Una jugada muy parecido vino a continuación, con un remate de Franzoni que esta vez Boris Magnago devolvió cuando la pelota se metía en el arco.

En desarrollo...

Transmisión en vivo de La Gloria o Devoto:

El santo formó inicialmente esta noche con: Facundo Perrone; Axel Carrión, Julio López, Ignacio Sanabria y Luciano Viano; Emmanuel Romero, Maximiliano Vargas, Sergio Frutos y Johnjailer Palacios; Gonzalo Puntano y Juan Franzoni.

Juventud Antoniana, ganar para clasificar

El antoniano está obligado a sumar los tres puntos para seguir en carrera por la clasificación a los play-off del primer ascenso, teniendo en cuenta que restan para el final esta fecha y una más.

A los cuartos de final clasifican los cuatro primeros de cada zona. En el Grupo B, donde se encuentra Juventud, las posiciones están así: