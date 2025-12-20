Se formó en la UNSa y realizó un hallazgo histórico en Córdoba: restos de un posible dinosaurio

En septiembre de este año, Enzo Landa, un geólogo de 29 años formado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), realizó un hallazgo trascendental en Córdoba: un fragmento óseo que podría ser de un dinosaurio o incluso un reptil volador. Este descubrimiento marca un hito en los estudios paleontológicos de la provincia, que hasta ahora carecía de registros de vertebrados mesozoicos.

Landa nació en Córdoba, pero su familia se mudó a Salta cuando él tenía solo 14 años debido al trabajo de su padre, quien era militar. “Terminé el secundario en el Colegio José Manuel Estrada y luego decidí estudiar Geología en la UNSa porque sabía que la universidad brindaba una formación de calidad en esta disciplina”, contó el joven geólogo en entrevista con El Tribuno, quien destaca la excelente preparación que recibió en esta casa de altos estudios.

Al ser consultado por su opinión a cerca de la universidad pública dijo: "Muchos somos sus hijos y es importante tener en mente eso. Creo que abre puertas para todos aquellos que quieran tener una formación profesional en nuestro país. Para eso requiere el compromiso desde los alumnos, profesores, personal docente, y autoridades del gobierno para garantizar la calidad, el acceso de los estudios superiores y condiciones dignas para la gente involucrada".

Hoy en día, Landa participa en proyectos de investigación en paleontología y geología en el Centro de Estudios Geológicos Andinos (CEGA), dependiente del Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO), donde analiza la evolución paleoambiental y paleontológica del Valle Calchaquí, en colaboración con otros grupos como CECOAL de Corrientes.

Cuándo se realizó el hallazgo

El hallazgo de este fragmento óseo ocurrió a mediados de septiembre, pero la extracción se realizó a fines de ese mes, respetando los protocolos nacionales y provinciales para asegurar la correcta preservación y análisis del material fósil.

“En un viaje de campo organizado por el doctor Ricardo Astini, nos guiaron a una zona donde nunca antes se habían encontrado fósiles de vertebrados mesozoicos en Córdoba. Fue ahí donde tuve la suerte de hacer este hallazgo tan significativo”, relató Landa.

Este descubrimiento, que podría ser de un dinosaurio o de un reptil volador, abre una nueva puerta para la paleontología en la región, que hasta el momento se había centrado principalmente en mamíferos cenozoicos, como los titodontes y perezosos. “Este tipo de material fósil nunca había sido registrado en Córdoba, lo que lo convierte en un avance crucial. Ahora tenemos una nueva línea de investigación sobre las rocas mesozoicas de la provincia, que hasta ahora se creían estériles para el contenido paleontológico”, explica Landa.

Mucho más que un logro personal