PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
33°
20 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Seguridad en Salta
Imputados por mala praxis
Arsenal de armas y explosivos
Eutanasia
precios para navidad
Alerta epidemiológica
Chicoana
Javier Milei
UNSa
Seguridad en Salta
Imputados por mala praxis
Arsenal de armas y explosivos
Eutanasia
precios para navidad
Alerta epidemiológica
Chicoana
Javier Milei
UNSa

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Escalofriante hallazgo de arsenal de guerra en Chicoana: un hombre de 73 años, el principal sospechoso

Un operativo policial en Chicoana descubrió un arsenal de granadas, pistolas, rifles y más. El operativo se realizó en  Finca Sayta Cabalgata, ubicada sobre el Camino a Las Moras, Ruta Provincial 61, en el Valle de Lerma.
Sabado, 20 de diciembre de 2025 14:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La intervención policial permitió descubrir un impresionante arsenal de armas de fuego, municiones, explosivos y granadas, tras un operativo llevado a cabo en la Finca Sayta Cabalgata, ubicada sobre el Camino a Las Moras, Ruta Provincial 61, en el Valle de Lerma. Un hombre de 73 años es el principal sospechosos hasta el momento. 

Notas Relacionadas

El allanamiento fue el resultado de una investigación que comenzó tras diversas denuncias sobre la posible existencia de un acopio clandestino de armas. El Juzgado de Garantías 3 autorizó la orden de allanamiento, que se ejecutó con la colaboración de fuerzas de seguridad, incluyendo la Unidad Científica del Valle de Lerma, el Grupo de Investigación Valle de Lerma, el Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (GOPAR), la División Explosivos y Bomberos, y personal de Criminalística.

Armas de Fuego:

  1. 2 granadas TMK (con carga explosiva)

  2. 3 granadas de mano FM1

  3. 1 espoleta de impacto

  4. 1 subcalibre de 25 mm.

  5. 2 granadas de fusil (40 y 65 mm.)

  6. 1 revólver Smith & Wesson, calibre 38 con 6 cartuchos 750

  7. 1 revólver Smith & Wesson, calibre 22

  8. 1 revólver Potents Peding

  9. 1 pistola 1125 Colt, con cargador y funda de cuero

  10. 1 pistola Walther, calibre 9 mm., con cargador y funda de cuero

  11. 1 escopeta doble cañón, calibre 16

  12. 1 revólver Smith & Wesson, calibre 38

  13. 1 revólver Zella Mehlis, calibre 22

  14. 1 revólver FB Dormes Pelhousen, calibre 16

  15. 2 revólveres sin número de serie y sin marca visible, calibre 38, uno de ellos con faltante de partes internas

  16. 1 revólver Smith & Wesson, calibre 32, sin número de serie

  17. 1 pistola doble cañón, calibre 41

  18. 1 revólver, sin número de serie y marca visible, calibre 32

  19. 1 pistola doble cañón

  20. 1 revólver Smith & Wesson

  21. 1 revólver, calibre 38

  22. 1 revólver Ocler Fonduser

  23. 1 pistolón sin marca visible

  24. 1 pistolón sin marca ni número de serie visible

  25. 1 revólver, calibre 22, GR, sin número de serie visible

  26. 1 revólver, calibre 38, con marca y número de serie ilegibles

  27. 1 pistola Colt, calibre 22, con cargador con 6 cartuchos

  28. 1 pistola Harrington & Richardson, marca LT “secours brevete”, calibre 22, con cargador

  29. 1 pistola AOT

  30. 1 pistola de aire comprimido no letal Beretta

  31. 1 pistola lanza bengala, sin marca y número de serie legibles

  32. 1 pistola doble cañón, sin marca visible

  33. 1 ametralladora Cool, modelo 1928, calibre 765

  34. 1 mortero Grant, calibre 81 mm.

  35. 1 escopeta Remington, calibre 16

  36. 1 fusil Savage, calibre 250

  37. 1 escopeta Centauro, calibre 16

  38. 1 rifle con mira telescópica Stevens, calibre 22

  39. 1 escopeta Mauser 765, con cabina con canana, calibre 20, con 10 cartuchos

  40. 1 escopeta doble caño libre Canon, calibre 16

  41. 1 carabina con caño desgastado, alterado, para escopeta de tiro A1, tipo Rolling Block

  42. 1 carabina Mauser, modelo Spandall, calibre 7 mm.

  43. 1 fusil Tower 111, aparente sistema de chispa

  44. 1 escopeta Tell de carga tiro a tiro, calibre 411

  45. 1 escopeta, sistema de carga tiro a tiro calibre 36

  46. 1 escopeta doble caño, de colección, calibre 16, sin marca visible, con estampado de perro

  47. 1 escopeta doble caño, con inscripción “Francaise D’Armco Stetene”, calibre 12

  48. 1 escopeta de avancarga, sin marca visible, doble caño, calibre 16, con inscripción CSO

  49. 1 carabina Brescia a repetición, calibre 762

  50. 1 fusil, tipo Rolling Block, con inscripción, con sistema de cargo tiro a tiro

Cartuchos/Municiones:

  1. 28 cartuchos calibre 38, con funda y correaje de cuero

  2. 8 cartuchos 9 mm.

  3. 8 cartuchos 11.25

  4. 6 cartuchos calibre 22 corto

  5. 5 cartuchos de escopeta, calibre 16 P.G., con funda

  6. 109 cartuchos calibre 7.65

  7. 14 cartuchos calibre 12, marca Orbea P.G.

  8. 2 cartuchos calibre 12

  9. 1 cartucho calibre 16

  10. 26 cartuchos Milto, calibre 12

  11. 44 cartuchos calibre 22

  12. 46 cartuchos calibre 32

  13. 15 cartuchos 9 mm.

  14. 24 cartuchos calibre 10

  15. 27 cartuchos calibre 44

  16. 58 cartuchos calibre 7.62

  17. 41 cartuchos calibre 20

  18. 14 cartuchos calibre 12 P.G.

  19. 2 cartuchos A.T.

  20. 6 cartuchos calibre 38

  21. 4 cartuchos calibre 32

  22. 1 cartucho calibre 22

  23. 4 cartuchos calibre 38 SPL

  24. 270 cartuchos 7.65

  25. 101 cartuchos calibre 7.65

Las autoridades siguen investigando la procedencia de las armas y su posible vinculación con actividades ilegales. La causa fue caratulada como tenencia y/o portación de armas de fuego, en perjuicio de la seguridad pública, y el detenido permanece a disposición de la justicia.

La fiscal a cargo del caso, Mónica Viazzi, destacó que la investigación continúa en marcha. La investigación está siendo tratada con especial atención debido a la magnitud y peligrosidad del arsenal encontrado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD