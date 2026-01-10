Boroquímica va por la final de la región este domingo en Campo Quijano

De la Liga de Fútbol del Valle de Lerma, Social Boroquímica quedó como único representante salteño en la instancia de semifinales de la región Norte del torneo Regional Federal Amateur.

El equipo de Campo Quijano, conducido por Rodrigo Zárate, consiguió un buen resultado de visitante en el partido de ida que disputó frente a Central Tucumán (1-1), en San Miguel de Tucumán y, mañana, definirá en su cancha -estadio Enrique Durañona- el pase a la final y donde está obligado a ganar.

"Yo creo que va a ser un partido importante, no tan solo para los jugadores, sino para la institución, para Campos Quijano, para la Liga del Valle. Es más para el fútbol salteño. En eso estamos trabajando a full", expresó en un medio del Valle de Lerma, el DT Rodrigo Zárate.

El entrenador destacó: "Como siempre lo digo, la actitud y las ganas que tienen. Son chicos que llegan a los entrenamientos un poco tarde por el hecho de que trabajan. No viven del fútbol, sino que lo hacen por amor al deporte, mucho por amor al club. Se sienten identificados, con los hinchas, con estos colores. Es lo que realmente nos hace fuertes como grupo".

Un rival conocido

Ante un rival que ya enfrentaron, reconoció: "Es un equipo durísimo, sobre todo agresivo, fuerte en marca y son altos. Lo hemos estudiado bien, nos salió bien lo que hemos planificado en dos semanitas. Por suerte es lo que nos llevó a conseguir el empate".

Para un partido decisivo en local, Zárate se mostró optimista. "Acá de local nosotros nos hacemos fuertes. Se lo digo a todos y es la realidad. Hemos perdido muy pocos partidos en todo el año. Si no me equivoco dos. Pesa la localía en Boroquímica. Aparte el campo de juego les va a costar. El campo allá era grande. Tienen un buen campo de juego, acá un poco más chico y le va a picar mal la pelota. Quedan 90 minutos. Puede ser para cualquiera de los dos, pero nosotros con nuestras armas, con lo que preparamos en la semana y por lo que ya nos hemos enfrentado, vamos a optar por lo mejor", explicó.