11 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Juventud Antoniana celebra 110 años de pasión: cómo serán los festejos

Con una agenda que combina una celebración popular, música en vivo y una misa de acción de gracias, el santo de la calle Lerma festeja un nuevo aniversario convocando a su hinchada con un fin solidario.
Domingo, 11 de enero de 2026 01:54
El Centro Juventud Antoniana se viste de gala para celebrar sus 110 años de historia. El club, uno de los pilares sociales y deportivos más importantes de Salta, organizó una serie de eventos para este domingo 11 y lunes 12 de enero, invitando a toda la familia antoniana a participar de una vigilia y una jornada de gratitud.

Los festejos comenzarán este domingo a las 21.30, momento en que se abrirán las puertas del club. Se dispuso que el ingreso consista en la donación de un alimento no perecedero, transformando la alegría del aniversario en una acción solidaria para quienes más lo necesitan.

La noche contará con la presencia de artistas locales que subirán al escenario a partir de las 22.30. 

El momento cúlmine llegará a la medianoche, cuando socios e hinchas se unan en una sola voz para cantar el "Feliz Cumpleaños", seguido por un discurso oficial del presidente de la entidad a las 00.15.

Fe y música para el lunes

La celebración continuará el lunes 12, el día del aniversario. Las puertas volverán a abrirse a las 18.00 (nuevamente bajo la modalidad de entrada solidaria). A las 19.00, se llevará a cabo uno de los actos más emotivos: una misa celebrada directamente en la tribuna del club.

El cierre de los festejos estará a cargo de una banda de música a las 19:45, finalizando formalmente las actividades a las 20:30. 

Con esta agenda, Juventud Antoniana no solo celebra un siglo y una década de fútbol y gloria, sino que reafirma su lugar como una institución central en la vida social de los salteños.

