Central Norte inicia la pretemporada en el hotel de la Liga Salteña

Central Norte comenzó oficialmente una nueva etapa con el arranque de la pretemporada del plantel profesional, que se desarrollará desde este lunes hasta el 18 de enero en el Hotel de la Liga Salteña, en doble turno. Bajo la conducción del cuerpo técnico encabezado por Adrián Bastía, el equipo inicia la preparación con un plantel renovado y con la mira puesta en una temporada que promete ser intensa.

El cuerpo técnico quedó conformado por Andrés Grande como ayudante de campo, Juan Manuel Peca como preparador físico, Bautista Trovetta como videoanalista, Lucas Morales en entrenamiento de arqueros, M. Emilia Figueroa como nutricionista, Samuel Caprini en kinesiología y Mario Rodríguez como utilero.

Para esta etapa inicial, el plantel está integrado por los arqueros Fabricio Hass, Enzo Vázquez y Tobías Pantoja. En defensa estarán Ramiro Enríquez, Leonardo Felissia, Agustín Aleo, Arián Pucheta, Maximiliano Padilla, Mauricio Rosales, Pedro Sanz, Gonzalo Castilla, Mauro Matorras y Joaquín Vaquero. En el mediocampo trabajarán Kevin Fernández, Agustín Bustinduy, Martín Lucero, Matías Villarreal, Gianluca Mancuso, Maximiliano Ribero, Gonzalo Álvarez, Paolo Dorini, Tiziano Cabrera y Matías Moravec. En la delantera estarán Kevin Isa Luna, Ramiro Costa, Franco Vedoya, Tiago Taobas y Francisco Borda.

En paralelo, el club confirmó que juveniles surgidos de las divisiones inferiores se suman a los trabajos con el plantel profesional. Tiago Taobas, Tobías Pantoja, Mauro Matorras, Tiziano Cabrera y Paolo Dorini representan la apuesta institucional por fortalecer el proyecto deportivo desde adentro, integrando formación, identidad y sentido de pertenencia.

Además, Central informó importantes mejoras en distintas áreas del club: vestuario de Primera, sector de kinesiología, utilería y espacio de nutrición.

Quiénes son los refuerzos

Fabricio Hass (arquero, 27 años, proveniente de Deportivo Madryn), Ramiro Enríquez (defensor central, 21 años, de Altos Hornos Zapla), Leonardo Felissia (defensor central, 24 años, de Tristán Suárez), Arián Pucheta (defensor central, 30 años, de Leones de Ecuador) Francisco Borda (centrodelantero, 24 años, proveniente de El Linqueño), Franco Vedoya (extremo, 24 años, de Talleres de Remedios de Escalada), Ramiro Costa (centrodelantero, 33 años, de Chacarita Juniors), Mauricio Rosales (lateral izquierdo, 33 años, de Chaco For Ever), Agustín Aleo (lateral derecho, 27 años, de Alvarado de Mar del Plata), Maximiliano Padilla (defensor central, 31 años, de Quilmes), Martín Lucero (lateral derecho, 19 años, de Colo Colo de Chile), Kevin Fernández (volante ofensivo, 27 años, de Belgrano de Serodino), Matías Villarreal (volante, 33 años, de Deportivo Maipú), Agustín Bustinduy (volante, 20 años, de Deportivo Maipú) y Kevin Isa Luna (extremo, 24 años, de Sportivo Ameliano de Paraguay).

Los que se fueron

Por otra parte, el club agradeció a los futbolistas que dejaron la institución. Por rescisión se desvincularon Rodrigo Acosta, Juan Alvacete, Carlos Battigelli, Tomás Berra, Luciano Ferreyra, Nicolás Genes, Alan González, Diego Ledesma, Diego Magno, Iván Regules, Santiago Rinaudo, Facundo Romero y Franco Tisera.

Por finalización de contrato se fueron Tiago Banega, Augusto Berrondo, Agustín Bianciotti, Emiliano Blanco, Cristian Chavarría, Cristian González y Matías Sanchez.

La cuota de socios 2026

También se anunció la actualización de la cuota societaria para el 2026. Los valores quedaron establecidos en: socio activo $15.000, socio filial $10.500, socio protector $45.000, socio familiar $45.000 y socio jugador desde $7.500 más adicionales según la disciplina. Desde la dirigencia señalaron que la medida apunta a sostener el crecimiento del club y reforzar su identidad.