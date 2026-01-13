PUBLICIDAD

13 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Detrás del paraiso
Ni te cases ni te embarques
Verano trágico
Misterio sin resolver
día mundial de la mucha contra la depresión
Golpe a la educación pública
Rally Dakar 2026
Reforma laboral
Deportes

Rally Dakar 2026: así fue la etapa 9 para Luciano Benavides, sin asistencia y con un campamento en el desierto

En la etapa maratón, sin asistencia mecánica, los pilotos debieron administrar el ritmo de sus motos en un recorrido que combinó un enlace de 123 kilómetros y una especial de 418 kilómetros en Arabia Saudita.

Julio Nakhle
Martes, 13 de enero de 2026 09:35
Luciano Benavides tuvo dificultades para encontrar un punto de referencia tras aproximadamente 33 kilómetros.
La novena etapa del Rally Dakar presentó uno de los desafíos más exigentes de la competencia, con el desarrollo de la etapa maratón entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio, un tramo clave en la lucha por la clasificación general. Sin asistencia mecánica, los pilotos debieron administrar el ritmo de sus motos en un recorrido que combinó un enlace de 123 kilómetros y una especial de 418 kilómetros, disputados entre la madrugada del martes y la mañana de este miércoles. Ahora deberán armar sus carpas y dormir en medio del desierto antes de la siguiente etapa. ¿Cómo le fue al salteño?

Luciano Benavides, ganador de la etapa anterior, tuvo la responsabilidad de abrir pista desde el inicio, una tarea que suele implicar una desventaja en navegación y tiempos. A pesar de ello, el piloto salteño completó la jornada en la novena posición, a 11 minutos y 50 segundos del vencedor del tramo, el español Tosha Schareina.

La clave del retraso del piloto salteño estuvo en el inicio de la competencia en la etapa 9, ya que tuvo dificultades para encontrar un punto de referencia tras aproximadamente 33 kilómetros.

En la clasificación general, Benavides se mantiene firme en el podio y cerró la etapa en el tercer lugar, a 7 minutos y 5 segundos del líder Daniel Sanders.

Con el objetivo de preservar el equipo y mantenerse en carrera, Benavides apunta ahora al tramo que unirá el campamento refugio con Bisha con un enlace de 49 km y una especial de 371 km, correspondiente a la décima etapa que se disputará el miércoles. A partir de allí, el salteño buscará sostener su rendimiento y seguir dando pelea en la lucha por la victoria final del Rally Dakar.

Temas de la nota

Últimas noticias

