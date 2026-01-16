PUBLICIDAD

19°
16 de Enero, Salta, Argentina
Rally Dakar 2026
Siniestro vial fatal
Canto 4 y Cabales
puma en el cabra corral
robos en Grand Bourg
Detenido de alto riesgo
Empanadas
Salta
Dakar 2026
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Deportes

La foto de Antonela Rocuzzo y Lionel Messi que encendió el verano: la reacción del campeón del mundo

La publicación no tardó en sumar millones de reacciones y comentarios de seguidores de todo el mundo, que destacaron el gesto de cercanía y el perfil familiar que suelen mostrar tanto Antonela como el capitán de la Selección argentina.
Viernes, 16 de enero de 2026 18:20
Antonela Roccuzzo volvió a generar revuelo en redes sociales al compartir una imagen íntima junto a Lionel Messi que rápidamente se volvió viral. La postal, difundida en su cuenta de Instagram, muestra a la pareja abrazada dentro de una pileta, ambos en traje de baño y en un clima distendido, reflejando complicidad y afecto.

La publicación no tardó en sumar millones de reacciones y comentarios de seguidores de todo el mundo, que destacaron el gesto de cercanía y el perfil familiar que suelen mostrar tanto Antonela como el capitán de la Selección argentina.

El propio Messi respondió al posteo con dos emoticones de fuego y un corazón, un mensaje breve pero suficiente para reforzar el tono de cariño de la imagen. Una vez más, la pareja logró captar la atención de sus fans, combinando naturalidad y sencillez en una escena cotidiana que conmovió a sus seguidores.

