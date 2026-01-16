El "Relámpago" Torres va por el título mundial de los superplumas

Tras un pesaje perfecto, la gran promesa salteña en permanente ascenso y actual campeón argentino de los superplumas, Nahuel "El Relámpago" Torres, enfrentará al chileno Junior Cruzat por la corona mundial juvenil de la categoría.



El choque se llevará a cabo en la ciudad transandina de Puerto Mont en un evento que se iniciará a partir de las 22 horas y en donde estará en juego el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que actualmente se encuentra vacante.



Cabe recordar que Torres, quien se consagró campeón argentino en octubre del año pasado frente al porteño Miguel Chilavert tras 10 intensos asaltos, mostró ante una multitud que lo acompañó al estadio Delmi, que está para derrumbar todas las barreras.



Para el salteño será la primera presentación del año. Acumula 8 victorias (4 por KO) y una derrota, aunque tendrá enfrente otro "roble" local, que llega invicto con 16 triunfos de los cuales 10 fueron por la vía rápida.