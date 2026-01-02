¡Por fin! La Federación Salteña de Judo tendrá su propio predio

El fin justifica tanto esfuerzo. Luego de casi una década de trabajo, gestiones y promesas, finalmente el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, a cargo de Manuela Arancibia, selló el acuerdo de comodato del terreno para que la Federación Salteña de Judo tenga su propia casa.

De esta manera y por intermedio del Plan Meta que ejecuta el Gobierno Provincial, la entidad judoca, que cumplió el año pasado 50 años de vida, podrá comenzar a soñar y ejecutar las obras en un predio otorgado a escasos metros del estadio Padre Ernesto Martearena.



"Realmente es el mejor premio que pudo llegar y pensar en 2026. Esto pasará a ser un sueño cumplido para este deporte que desde años clama por un espacio para llevar adelante sus actividades. Es el premio a tantos años de esfuerzo y trabajo sostenido en un deporte que es netamente amateur", resaltó la presidenta de la Federación, Mara Narancic.

En ese sentido destacó que "hace diez años que venimos peleando por el predio, así que imagínense la hermosura de noticia que trajo la ministra Arancibia. Le damos las gracias no solo a ella sino a todo su equipo. Hemos tenido la grata sorpresa de su visita y nos comunicó la buena noticia de que nos aprobaron el pedido que hicimos nosotros, un proyecto que hemos elaborado minuciosamente".



"Nosotros somos una federación sin fines de lucro y muy chica. Tenemos alrededor de 500 chicos que hacen judo y queremos construir la sede que no solo va a ser nuestro lugar sino que ahí se van a hacer torneos con mayor comodidad y se podrá dar clases a los chicos de la zona sur de la ciudad, en donde queremos afianzar la presencia", resaltó la dirigente.

"Nosotros tenemos comprados pack de ladrillones, postes y seguimos buscando fondos para el cercado del predio. Continuaremos haciendo rifas y trabajando en el programa de reciclado de basura para obtener más fondos, que se suman a la permanente ayuda de los profesores y los padres de los centenares de chicos que practican judo en Salta", resaltó .

La Federación agrupa a 12 clubes no solo de la capital salteña, sino también de Orán, Tartagal, Mosconi y J.V. González, entre otras.