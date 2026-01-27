Central Norte tendrá otra exigente prueba de verano

Central Norte, en plena etapa de reconstrucción, la hará frente a su segunda prueba de preparación frente a Chaco For Ever, al que enfrentará en el estadio Padre Martearena, a partir de las 21.30, por la segunda fecha del Triangular de Verano que organiza la Agencia Provincial Salta Deportes.

El cuervo de Adrián Bastía, con un plantel prácticamente nuevo y todavía en formación, viene de concretar su primer examen ante Gimnasia y Tiro, con el que igualó 2 a 2, el viernes pasado, en el mismo escenario.

Si bien el azabache no perdió y dejó una aceptable imagen, está claro que resta mucho por trabajar y mejorar: el mayor desafío para Bastía, quien más allá que se prepara para debutar como técnico en la Primera Nacional, debe ensamblar el equipo buscando el once ideal y obviamente darle, de a poco, su importa de juego.

En esta ocasión, para el duelo frente a los chaqueños, el técnico cuervo presentaría algunas variantes en la alineación, en comparación a la que empató con el albo.

La idea del Polaco Bastía es continuar probando alternativas, y que mejor momento que este, para darle rodaje a algunos jugadores que llegaron como refuerzos al club de barrio Norte.

Por su parte, Chaco For Ever, bajo la conducción de Ricardo Pancaldo, también se prepara para afrontar la temporada que se avecina en la segunda categoría del fútbol argentino.

El negro chaqueño, con muchas caras nuevas, hará su estreno en el torneo veraniego, algo que le permitirá al cuervo técnico evaluar el funcionamiento del equipo.

Pancaldo, el hombre elegido por los dirigentes de Chaco FE para darle continuidad a su proyecto, se pone a prueba con Central Norte.