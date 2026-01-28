PUBLICIDAD

Espectáculos

¿Milei tiene a Lali en su playlist?: Fátima Florez reveló que el Presidente escucha a la artista

La actriz habló sobre el espectáculo y dio un detalle sobre los gustos musicales del mandatario.
Miércoles, 28 de enero de 2026 21:33
Javier Milei subió al escenario del teatro Roxy y cantó “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, durante la función de Fátima Flórez, luego la actriz habló sobre el hecho y dio un detalle sobre los gustos musicales del mandatario. 

A través de Lape Club Social, Fátima contó que el Presidente incorporó nueva música a su playlist y que ahora escucha a Lali Espósito.

“Antes por ahí no la conocía, pero hay un tema de Lali que sí le gusta”, luego explicó cómo es Milei fuera del ámbito político: “Él es una persona que es un artista, tiene una sensibilidad con los demás artistas. Percibe el trabajo de cada uno y eso se nota en cómo interactúa con nosotros”.

Al cierre del espectáculo, Milei tomó el micrófono para agradecer la invitación y elogiar a su ex pareja: “Por permitirme estar con ella en el escenario, siendo que es una artista fuera de serie. Es una gran persona”, expresó ante la platea.

