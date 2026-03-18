PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
18 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Odontólogos salteños
Día del Síndrome de Down
Danzas
Cámara de Diputados de Salta
Especial
Especial
Fondo de Reparación Histórica
Pesca
Selección Argenitna
Odontólogos salteños
Día del Síndrome de Down
Danzas
Cámara de Diputados de Salta
Especial
Especial
Fondo de Reparación Histórica
Pesca
Selección Argenitna

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

La Selección argentina confirmó el estadio para el amistoso ante Guatemala

La Bombonera será el lugar elegido para el partido ante el rival centroamericano.
Miércoles, 18 de marzo de 2026 17:56

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Selección argentina confirmó que jugará ante Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, en lo que será el último amistoso previo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Notas Relacionadas

La última presentación en La Bombonera fue en noviembre de 2024, cuando Argentina derrotó 1-0 a Perú con gol de Lautaro Martínez, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Selección argentina, con una imagen de “La Bombonera” y el capitán Lionel Messi de fondo.

El encuentro entre los dirigidos por Lionel Scaloni y sus pares de Guatemala será el martes 31 de marzo.

Originalmente, en esta fecha FIFA la Selección se iba a enfrentar el 27 de marzo con España en la Finalissima, que es la competición que enfrenta a los campeones de América y Europa. Sin embargo, el encuentro que se iba a disputar en el Estadio Icónico de Lusail en Qatar se suspendió debido a la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El encuentro ante Guatemala será el único amistoso de la Argentina en esta fecha FIFA, por lo que los campeones de mundo llegarán al Mundial con un solo partido disputado en este 2026.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD