Javier Milei acompañó a Fátima Florez en Mar del Plata, subió al escenario y cantó un clásico de Ratones Paranoicos

La noche del martes tuvo un clima especial en la Sala Roxy de Mar del Plata. Entre el público que siguió atento el espectáculo teatral de Fátima Florez, se encontraba Javier Milei, quien no solo asistió como espectador, sino que terminó siendo parte del show. Al cierre de la función, el Presidente subió al escenario, cantó un tema de Ratones Paranoicos, elogió a la artista y luego se retiró rumbo a La Derecha Fest, donde tenía prevista una disertación.

Milei había llegado más temprano a “La Feliz” y durante la jornada recorrió el centro de la ciudad, saludó a militantes, visitó un complejo industrial y también ensayó junto a Florez la intervención musical que más tarde tendría lugar en el teatro. Cerca de las 21, el Presidente ingresó a la sala mientras el espectáculo ya había comenzado y se ubicó en la platea para seguir de cerca la función.

El show de Fátima Florez combina monólogos, humor e imitaciones de figuras del espectáculo y de la política argentina. A lo largo de una función que se extiende por alrededor de una hora y media, la artista encarna a una variada galería de personajes, entre ellos Patricia Bullrich, Cristina Kirchner y la cantante Karina. Milei observó atento cada intervención, en una noche que ya tenía un momento especial anunciado.

Pasadas las 22.35, y tal como estaba previsto, Milei subió al escenario. Con su habitual campera de cuero y acompañado por el riff inconfundible de “Rock del Gato”, comenzó a cantar el clásico de Ratones Paranoicos. Florez lo acompañó con un baile sugerente, mientras el público celebraba la escena con aplausos y cánticos.

El número musical se extendió por menos de cinco minutos. Al finalizar, ambos se abrazaron y desde la sala se escuchó el coro de “Presidente, Presidente”. En tono cómplice, Florez recordó que Milei debía retirarse pronto, ya que lo aguardaban en La Derecha Fest para brindar un discurso ante su militancia.

Antes de dejar el escenario, Milei tomó el micrófono para dedicarle unas palabras a su expareja. Agradeció la invitación, destacó su talento y su trabajo, y cerró su intervención con una arenga habitual ante el aplauso del público. Luego, se retiró del teatro y continuó con su agenda política, dejando una postal llamativa de una noche que combinó espectáculo, música y política en Mar del Plata.