reforma laboral de Milei
Consejo de la Paz
Reserva Federal de EEUU
Salta
Salta
accidente aéreo en Colombia
Robo de una camioneta
Racing
La Libertad Avanza Salta
San Lorenzo
Municipios

La Municipalidad de San Lorenzo multó al titular del vehículo que arrojó residuos en Atocha

Se labró la multa correspondiente y el infractor levantó los residuos, dejando limpio el lugar. Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos  denunciar este tipo de acciones que perjudican la seguridad e higiene ambiental. 
Miércoles, 28 de enero de 2026 19:56
Tras la viralización de un video en que el se muestra a un grupo de personas arrojando madera y residuos cerca del río Arenales, en la zona de Atocha, la Municipalidad de San Lorenzo llevó a cabo un operativo de control, en el marco de las tareas de fiscalización que se realizan de manera frecuente. 

Gracias a la investigación realizada luego de la difusión del video, se identificó al titular del vehículo, un hombre mayor de edad con domicilio en Salta Capital, pero propietario de un local comercial en el barrio Urbanización Pueblo del municipio de San Lorenzo.

Siguiendo los pasos correspondientes a este tipo de contravención, la Dirección de Comercio notificó al propietario y le labró un acta de infracción. Cabe destacar que en ese mismo momento el hombre se comprometió a levantar los residuos arrojados, hecho que realizó mientras los inspectores municipales se encontraban en el lugar. 

Desde la Municipalidad de San Lorenzo solicitamos a los vecinos denunciar este tipo de acciones que perjudican la seguridad e higiene ambiental del municipio.

 

 

 

