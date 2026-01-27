PUBLICIDAD

Tren a las Nubes
Carlos Saravia
El Bordo
Cherenta
Coronel Moldes
San Lorenzo
Deuda de la provincia
Vender para vivir
Crecida del río Bermejo
Hotelería y gastronomía
Deportes

Gimnasia y Tiro cierra el triangular en el Gigante

El albo recibirá a Chaco FE, en el Michel Torino, el viernes a las 21.
Martes, 27 de enero de 2026 02:22
íCambio de planes! Gimnasia y Tiro, debido a una modificación muy razonable, recibirá a Chaco For Ever, el viernes a las 21.30, en el estadio David Michel Torino, en la última fecha del Triangular de Verano.

La medida, que se tomó desde las organización, se debe a que "esto se sustenta en que el equipo local estará a días de su primer partido del año en la Primera Nacional y tanto dirigentes como socios tenían esa inquietud", expresó Sergio Chibán, presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes.

Este cambio de escenario le permitirá a Fernando Quiroz, técnico albiceleste, trabajar en su campo de juego, el cual luce en muy buenas condiciones, apuntando al choque con Colegiales.

El equipo de Teté Quiroz definirá el campeón del verano, ya que en su primera presentación empató frente a Central Norte, en el Martearena, 2 a 2. El entrenador millonario, en casa y con el apoyo de su gente, buscará la victoria.

 

