Boca suma jerarquía en el mediocampo con la llegada de Santiago Ascacíbar

La noticia sacudió el mercado de pases en Argentina. Boca Juniors avanzó con paso firme y confirmó que Santiago Ascacíbar se convertirá en su nuevo refuerzo en las próximas horas. El mediocampista, referente y capitán de Estudiantes de La Plata, se someterá a la revisión médica y, si no surgen contratiempos, firmará un contrato por cuatro años con el club Xeneize. El fichaje más importante de todos los que se dieron hasta el momento, según los especialistas,.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales que el club utiliza para informar cada negociación del mercado de pases. Allí se detalló que el volante realizará los estudios médicos correspondientes antes de rubricar su vínculo. Aunque Boca evitó confirmar cifras, la operación incluye el préstamo por un año de Brian Aguirre al Pincha, un punto clave para destrabar el acuerdo.

La llegada de Ascacíbar responde a una necesidad concreta del plantel xeneize. La lesión de Rodrigo Battaglia, que derivará en una operación y una baja estimada de seis a ocho meses, obligó a reordenar prioridades en la mitad de la cancha. En ese contexto, Boca apuesta por un futbolista con personalidad, recorrido y liderazgo, atributos que lo convirtieron en una pieza central del Estudiantes campeón y protagonista de los últimos torneos.

Esta incorporación se suma a la de Ángel Romero, quien llegó en condición de libre, luego de que se frustrara el arribo del colombiano Marino Hinestroza, finalmente transferido al Vasco da Gama. En la carpeta de la dirigencia también figuró Alexis Cuello, pero esa negociación no prosperó. Por ahora, no hay confirmaciones sobre nuevos refuerzos, aunque el mercado sigue abierto y no se descarta la llegada de un atacante.

Desde el cuerpo técnico, el arribo de Ascacíbar fue valorado con cautela. Claudio Úbeda expresó en conferencia de prensa que se trata de un jugador de jerarquía y carácter, aunque dejó en claro que en Boca nadie tiene el puesto asegurado y que cada incorporación debe competir desde el primer día por un lugar en el equipo.

La salida del “Ruso” no pasó inadvertida en La Plata. Ascacíbar es un símbolo de Estudiantes y su transferencia a otro club argentino, y especialmente a Boca, generó opiniones divididas entre los hinchas. Mientras algunos entienden la decisión y destacan el ingreso de dinero a las arcas del club, otros manifestaron su descontento por tratarse de un rival directo.

En ese marco, el entrenador pincha Eduardo Domínguez fue claro al explicar el contexto: el club necesita vender para sostener su proyecto deportivo y potenciar el plantel. También recordó que Estudiantes mantiene una identidad que permite el regreso de futbolistas identificados con la institución, una idea que atraviesa la gestión actual.

Según trascendió de manera extraoficial, Boca acordó la compra del pase de Ascacíbar por una cifra cercana a los 4 millones de dólares. Además del préstamo de Brian Aguirre durante todo 2026, el acuerdo incluiría una opción de compra por el 50% de la ficha del ex Newell’s, valuada en 2,5 millones de dólares. Desde ambos clubes evitaron confirmar los montos, aunque las cifras circularon con fuerza en el ambiente.

Con esta incorporación, Boca no solo cubre una urgencia deportiva, sino que suma experiencia y liderazgo a una zona clave del campo. Para Ascacíbar, el desafío será inmediato: dejar atrás su etapa como emblema en La Plata y asumir la presión de una camiseta que exige competir y ganar todo lo que se juega.