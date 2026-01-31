Habrá cinco salteños en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 de béisbol

Después de que el Comité Organizador de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, en conjunto con la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), aprobara el calendario de la segunda edición del certamen, que se disputará del 5 al 13 de febrero, la competencia beisbolística quedó oficializada con la presencia de un combinado argentino que tendrá a cinco salteños en el plantel.

La Serie de las Américas reunirá a equipos representativos de Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Cuba, Argentina y el anfitrión Venezuela, que buscarán el título en dos escenarios de primer nivel: el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

¿Qué equipo representará a la Argentina?

El ganador de la última edición de la Liga Argentina de Béisbol fue el club Daom de Buenos Aires y ese título le dio el pasaje a la Serie de las Américas Gran Caracas 2026. Sin embargo no solo estará integrado por jugadores de ese plantel. El equipo tendrá como refuerzos a los mejores peloteros del país, incluyendo a dos jugadores de Popeye y dos de Cachorros, más un coach del tricolor de la zona sur.

Los salteños que dirán presente son los pitchers Lucas Ramón y Lucas Rementería y los infielders Nicolás Alvarado y Exequiel Talevi. El coach de primera base será Mauro Schiavoni.

Los salteños que viajan a Caracas de izquierda a derecha: Exequiel Talevi, Lucas Ramón, Lucas Rementería, Nicolas Alvarado y Mauro Schiavoni.

La jornada inaugural se jugará el jueves 5 de febrero, con triple cartelera. A primera hora (1:30 pm, hora de Caracas), Argentina y Curazao se enfrentarán en el Monumental. Luego, desde las 4:30 pm, Nicaragua y Colombia chocarán en Macuto. El día cerrará con el debut de Venezuela ante Panamá, con la voz de Play Ball pautada para las 7:30 pm en La Rinconada.

La primera fase, bajo el formato de todos contra todos, comprenderá 21 encuentros, de los cuales 14 se disputarán en La Rinconada y siete en Macuto.

El calendario de la competencia.

Los cuatro mejores a semis

Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, programadas para el 12 de febrero en el Estadio Monumental Simón Bolívar. En el primer duelo (3:30 pm), el segundo clasificado enfrentará al tercero, mientras que en la noche (7:30 pm) el líder del Round Robin se medirá al cuarto.

El juego por el tercer lugar se celebrará el 13 de febrero en Macuto, a partir de las 3:30 pm, salvo que esté involucrada Venezuela. En ese caso, el encuentro se trasladará al Monumental.

La gran final, que definirá al campeón de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, se disputará en el Estadio Monumental Simón Bolívar desde las 7:30 pm.